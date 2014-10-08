Twitter подала в суд на ФБР

Компания Twitter через суд потребовала от ФБР и министерства юстиции США разрешить раскрывать всю информацию о запросах со стороны спецслужб. Соответствующие документы поступили в федеральный суд штата Калифорния.

Как сообщает ТАСС, в июле компания опубликовала доклад о сделанных запросах, но, по данным ее представителей, не смогла включить в него полную картину "о масштабе поступивших документов".

"Наши возможности говорить ограничены законом, который нам как провайдеру запрещает раскрывать информацию о внушительном количестве сделанных спецслужбами запросах", - указали в Twitter.

"Мы полагаем, что в соответствии с Первой поправкой к конституции США мы имеем право отвечать на обеспокоенность пользователей и предоставлять информацию о правительственной слежке, а также информацию о том, какие юридические документы поступили к нам", - заявили в Twitter.

Напомним, ранее более 60 американских корпораций письменно обратились к правительству США с просьбой обеспечить максимальную прозрачность запросов со стороны государственных агентств, интересующихся закрытой информацией о пользователях электронных сервисов.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.