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Президент России Путин сделал Президенту Республики Корея очень ценный личный подарок
Стало известно, что во время Второго Восточного экономического форума, который прошел 2-3 сентября во Владивостоке, Президент Российской федерации В.В. Путин сделал очень ценный подарок Президенту Республики Корея, г-же Пак Кын Хе - каллиграфическую надпись, сделанную в последний год жизни ее отцом, Президентом Республики Корея, Пак Чонхи (он был президентом РК в 1963-1979 гг.).
По данным Администрации РК, в завершение переговоров на высшем уровне Президент РФ, В.В. Путин, сказал, что хотел бы сделать личный подарок г-же Пак Кын Хе.
В.В. Путин пояснил, что ему стало известно о традиции г-на Пак Чонхи писать иероглифами заветные новогодние пожелания, не стал исключением и 1979 год, год смерти президента. Передав подарок, смысл которого можно перевести как "Через сплоченность народа давайте двигаться вперед", В.В. Путин пожелал, чтобы оно сбылось в будущем году.
Корейское общество оценило такой жест и ожидает, что это послужит толчком к развитию дружеских взаимоотношений между странами, развитию обменных программ и совместных проектов.
Российские сотрудники корейских компаний считают, что столь ценный личный подарок Президента РФ Президенту РК можно рассматривать, как символ предстоящего развития двусторонних дружеских отношений между странами.
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