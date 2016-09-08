Президент России Путин сделал Президенту Республики Корея очень ценный личный подарок

Стало известно, что во время Второго Восточного экономического форума, который прошел 2-3 сентября во Владивостоке, Президент Российской федерации В.В. Путин сделал очень ценный подарок Президенту Республики Корея, г-же Пак Кын Хе - каллиграфическую надпись, сделанную в последний год жизни ее отцом, Президентом Республики Корея, Пак Чонхи (он был президентом РК в 1963-1979 гг.).

По данным Администрации РК, в завершение переговоров на высшем уровне Президент РФ, В.В. Путин, сказал, что хотел бы сделать личный подарок г-же Пак Кын Хе.

В.В. Путин пояснил, что ему стало известно о традиции г-на Пак Чонхи писать иероглифами заветные новогодние пожелания, не стал исключением и 1979 год, год смерти президента. Передав подарок, смысл которого можно перевести как "Через сплоченность народа давайте двигаться вперед", В.В. Путин пожелал, чтобы оно сбылось в будущем году.

Корейское общество оценило такой жест и ожидает, что это послужит толчком к развитию дружеских взаимоотношений между странами, развитию обменных программ и совместных проектов.

Российские сотрудники корейских компаний считают, что столь ценный личный подарок Президента РФ Президенту РК можно рассматривать, как символ предстоящего развития двусторонних дружеских отношений между странами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.