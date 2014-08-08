Путин сделал Японии более чем прозрачный намек

Правительство утвердило перечень продукции и стран, которых коснутся российские санкции. Закупки продуктов питания будут ограничены из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Япония, поддерживающая антироссийскую позицию, ответных санкций избежала, пишут «Известия».

Не сомнений, что причиной этого стал запланированный на осень визит российского президента в эту страну. Япония, к тому же, не относится к списку стран, которые оголтело критикуют Россию. Она достаточно вяло и с большими задержками поддерживала лишь некоторые санкции, которые ей настоятельно рекомендовали принять США. Для Страны восходящего солнца нет никакого особого резона портить отношения с Россией в ситуации, когда в Азиатско-Тихоокеанском регионе явно нарастает напряженность. Пока по большей части словестные конфликты из-за островов – лишь маленькая надводная часть огромного айсберга нарастающих противоречий в регионе. На Олимпиаде в Сочи Япония явно дала понять России, что она готова к налаживанию более тесных взаимоотношений. Потом была Украина.

Вопрос визита президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Японию будет решаться с учетом ряда факторов. Об этом на пресс-конференции в Cан-Паулу сообщил японский премьер-министр Синдзо АБЭ.

"На данный момент вопрос о визите не решен. Решение будет принято с учетом ряда факторов", - сказал глава японского правительства.

Абэ добавил, что необходимо добиваться мирного разрешения ситуации на Украине, а страны «Большой семерки» должны "совместно работать с Россией в целях поиска дипломатического решения".

Никто не сомневается, что у Путина большие планы на осенний визит в Японию и отсутствие Японии в ответном российском санкционном списке – более чем явный намек, что Россия не хочет смешивать украинский борщ с японской супом мисо. Эксперты откровенно поговаривают о неких прорывных решениях, которые там могут быть приняты. К примеру, упоминается проект газопровода с Сахалина на Хоккайдо.

Разорвали пищевую цепочку

Итак, к ввозу запрещена свежая и замороженная говядина, свинина и домашняя птица, а также живая домашняя птица. Ограничения коснулись и соленого, сушеного, копченого и соленого в рассоле мяса. Кроме того, под запретом оказалась рыба, в том числе и живая, морепродукты, а также рыбное филе охлажденное и замороженное и рыбный фарш.

Практически вся молочная продукция и молоко попали под санкции. В частности, молоко и сливки сгущенные и несгущенные, йогурты и кисломолочная продукция как с добавлением, так и без добавления сахара, молочная сыворотка, сливочное масло и все сыры и творог. Ограничения введены и к ввозу и продаже готовой продукции с добавлением из муки, крахмала, молока, включая сыр и творог из растительного сырья. Однако такая готовая продукция, как детское питание, макаронные изделия и равиоли, хлеб и кондитерские изделия, запрета не получила.

Все овощи (свежие, охлажденные, сушеные и замороженные) и консервы из них и все фрукты (свежие, охлажденные, сушеные и замороженные) и орехи попали в санкционный список. Избежали санкций лишь консервы из фруктов для кратковременного хранения.

Запрещено ввозить колбасы и аналогичные продукты из мясных субпродуктов. Кроме того, санкции распространены на торговлю пищевых и молокосодержащих продуктов с содержанием молока, но на растительной основе.

Если говорить о поставках рыбы, то из-за запрета на ее ввоз в Россию больше всего пострадает Норвегия. Сегодня акции крупнейшего мирового производителя лосося Marine Harves ASA рухнули на 12%, демонстрируя худшую динамику более чем за полгода. Бумаги других норвежских производителей дешевеют на 7–8%.

С красной рыбой наперевес

Российские чиновники уверены, что заменить ее получится за счет собственных ресурсов.

- Ежегодно мы экспортируем 1,8 млн т рыбы, в том числе красной рыбы и красной икры, а импортируем 600–700 тыс. т, при таком балансе, предприняв ряд дополнительных мер, можно решить проблему (замещения норвежской рыбы) абсолютно незаметно для потребителя, - заявил глава Минсельхоза Николай ФЕДОРОВ.

По словам участников рынка, Норвегия является поставщиком 95% охлажденного и свежего лосося на российский рынок и заменить его будет все же сложно. Как считает исполнительный директор Рыбной ассоциации Алексей АРОНОВ, ограничения для торговли с Норвегией станут причиной закрытия десятков рыбоперерабатывающих предприятий в Северо-Западном регионе страны.

Исполнительный директор Рыбного союза Сергей ГУДКОВ говорит, что большую часть экспортируемой продукции можно будет заменить поставками из других стран.

- Те предприятия, что работают с норвежским сырьем, смогут без потерь перейти на переработку российской красной рыбы - нерки, кеты, горбуши и кижуча. В последние годы мы вылавливали 300–500 тыс. т красной рыбы и только 2/3 от этого объема шли на внутренний рынок, - говорит Гудков.

Он отмечает, что без слабосоленой, соленой и копченой семги и форели российский потребитель не останется. Во-первых, рыбную продукцию и консервы (не сырье) по-прежнему можно ввозить в страну, во-вторых, норвежскую рыбу и любую европейскую рыбу и морепродукты можно будет поставлять в Белоруссию, а оттуда в Россию ввозить уже переработанную продукцию с местных заводов.

По словам Гудкова, со стороны правительства является серьезным упущением то, что консервы и переработанная рыба остались без санкций. Это усложняет конкуренцию между нашими переработчиками в условиях дефицита сырья и производителями из Европы.

Молочные реки не обмелеют

Не считают критической ситуацию и представители «Союзмолока», несмотря на то что под запрет попали почти все европейские сыры, аналогичные которым не производятся в России.

- Для нас это действительно чувствительная позиция. Половина всего импорта молокоемких продуктов поставлялась из Белоруссии, еще 12% - из Украины, остальное из Финляндии, Германии, стран Прибалтики, - говорит исполнительный директор «Союзмолока» Артем БЕЛОВ. - Нынешняя ситуация не критичная, можно найти альтернативных поставщиков, к тому же в стране есть еще запасы сыра и сливочного масла.

- Сыр созревает 8 месяцев, у торговых сетей и дистрибуторов есть запасы этой продукции и есть время для поиска новых поставщиков, - отмечает он.

По цельному молоку Россия может себя полностью обеспечить. Опасной может стать ситуация при создании спекулятивного спроса на европейский сыр. В качестве примера Белов привел подорожание гречки в 2012 году. По его мнению, всё зависит от благоразумия потребителей, так как ажиотаж и психологические ожидания того, что сыр исчезнет, могут вызвать неоправданный рост цены.

Повернуть мясные потоки

Президент Мясного совета ЕЭП Таможенного союза Мушег МАМИКОНЯН сообщил «Известиям», что под запрет попала мясная продукция, не пользующаяся массовым спросом, - хамон, деликатесная колбаса, вяленое мясо и копчености.

- Такая продукция занимает узкий сегмент и пользуется спросом у небольшого числа потребителей из-за своей высокой цены. Задача правительства - думать о широких слоях населения, - отметил он.

Что касается замороженной говядины и свинины, а также фарша, то здесь, по мнению эксперта, весь европейский импорт сможет покрыть Бразилия и Аргентина. По его мнению, санкции были подготовлены с учетом перераспределения поставок мяса и собственных ресурсов России.

- Мы импортировали из Европы и США около 500 тыс. т свинины и говядины, эти объемы импорта можно закрыть за счет других стран-поставщиков, - убежден Мамиконян.

Напомним, что указ о введении санкций по отношению к продовольствию и сельхозпродукции из ряда стран, поддержавших экономические ограничения по сотрудничеству с Россией, был подписан президентом в среду вечером. Санкции вводятся ровно на год.

Газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.