www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.87 р. 100 JPY: 62.92 р.
EUR: 80.67 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Вертолетоносец "Владивосток" останется в распоряжении Франции

06 Августа 2015, 12:44 | В мире

Компенсация, выплаченная Францией за разрыв контракта на поставку в Россию двух вертолетоносцев Mistral, превысила 1,1 млрд евро, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Эта сумма включает риски и расходы, связанные с демонтажем и разгрузкой с кораблей российского оборудования. Деньги были переведены на расчетные счета одного из российских банков в обстановке строжайшей секретности, обусловленной рисками по делу ЮКОСа.

Напомним, в июле 2014 г. Гаагский суд обязал Москву выплатить экс-акционерам нефтяной компании $50 млрд. Это значит, что в момент перевода средств за Mistral все положенная России компенсация могла быть арестована.

«Расходы и убытки» за расторжение контракта в размере 784,6 млн евро Париж готов был компенсировать еще в мае, но Россия настаивала на возвращении как аванса в 892,9 млн, так и затрат на обучение 400 моряков экипажа, строительство инфраструктуры для базирования вертолетоносцев во Владивостоке и работы по созданию четырех опытных образцов палубных вертолетов Ка-52К — всего 1,163 млрд евро. Главным аргументом Москвы было то, что именно Франция инициировала разрыв контракта.

Оба вертолетоносца – «Владивосток» и «Севастополь» – останутся в распоряжении Франции. Ориентировочно до сентября на верфи STX в Сен-Назер российские специалисты будут демонтировать системы управления и связи, которые подлежат возврату. Вопрос о сроках демонтажа российского оборудования с Mistral будет решать DCNS, заявил представитель Минобороны Франции.

После демонтажа французы получат сертификаты конечного пользователя на кормовые части, произведенные Балтзаводом. Сейчас документы находятся в департаменте по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России. В результате Париж получит неограниченное право на реэкспорт кораблей. В числе потенциальных покупателей в СМИ назывались Китай и Индию, но официального подтверждения этому не было.

Вчера информацию о разрыве контракта по поставке вертолетоносцев подтвердили Кремль и Елисейский дворец. В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Франсуа Олландом было принято «совместное решение о прекращении действия контракта на строительство и поставку двух десантно-вертолетных кораблей-доков типа «Мистраль», подписанного в июне 2011 г.», - говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: владивосток  мистраль  вертолетоносец  mistral 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru