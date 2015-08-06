Вертолетоносец "Владивосток" останется в распоряжении Франции

Компенсация, выплаченная Францией за разрыв контракта на поставку в Россию двух вертолетоносцев Mistral, превысила 1,1 млрд евро, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Эта сумма включает риски и расходы, связанные с демонтажем и разгрузкой с кораблей российского оборудования. Деньги были переведены на расчетные счета одного из российских банков в обстановке строжайшей секретности, обусловленной рисками по делу ЮКОСа.

Напомним, в июле 2014 г. Гаагский суд обязал Москву выплатить экс-акционерам нефтяной компании $50 млрд. Это значит, что в момент перевода средств за Mistral все положенная России компенсация могла быть арестована.

«Расходы и убытки» за расторжение контракта в размере 784,6 млн евро Париж готов был компенсировать еще в мае, но Россия настаивала на возвращении как аванса в 892,9 млн, так и затрат на обучение 400 моряков экипажа, строительство инфраструктуры для базирования вертолетоносцев во Владивостоке и работы по созданию четырех опытных образцов палубных вертолетов Ка-52К — всего 1,163 млрд евро. Главным аргументом Москвы было то, что именно Франция инициировала разрыв контракта.

Оба вертолетоносца – «Владивосток» и «Севастополь» – останутся в распоряжении Франции. Ориентировочно до сентября на верфи STX в Сен-Назер российские специалисты будут демонтировать системы управления и связи, которые подлежат возврату. Вопрос о сроках демонтажа российского оборудования с Mistral будет решать DCNS, заявил представитель Минобороны Франции.

После демонтажа французы получат сертификаты конечного пользователя на кормовые части, произведенные Балтзаводом. Сейчас документы находятся в департаменте по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России. В результате Париж получит неограниченное право на реэкспорт кораблей. В числе потенциальных покупателей в СМИ назывались Китай и Индию, но официального подтверждения этому не было.

Вчера информацию о разрыве контракта по поставке вертолетоносцев подтвердили Кремль и Елисейский дворец. В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Франсуа Олландом было принято «совместное решение о прекращении действия контракта на строительство и поставку двух десантно-вертолетных кораблей-доков типа «Мистраль», подписанного в июне 2011 г.», - говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.