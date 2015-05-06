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Франция хочет потопить "Владивосток"
Франция может затопить два вертолетоносца типа "Мистраль", построенные для России, если контракт будет расторгнут. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на французское издание Le Figaro, которое опубликовало признание высокопоставленного французского военного.
Официальный Париж рассматривает варианты действий в случае расторжения контракта на поставку "Мистралей" России. "Они будут либо демонтированы и утилизированы, либо затоплены в открытом море", - пишет Le Figaro. При этом издание приводит комментарий неназванного высокопоставленного военного, который называет подобные действия недопустимыми. "Это недопустимые действия хотя бы с точки зрения отношения к рабочим верфей Сен-Назера, где были построены гигантские корабли", - отметил он.
В издании отмечают, что подобная развязка ситуации с "Мистралями" была бы просто "шокирующей". В то же время журналисты признают, что французским ВМС два вертолетоносца ("Севастополь" и "Владивосток") не нужны, поскольку были сконструированы по российским стандартам. А найти для них новых покупателей будет довольно сложно.
Напомним, "Рособоронэкспорт" и французская компания DCNS заключили контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" в июне 2011 года. По условиям договора срок сдачи первого корабля - 1 ноября 2014 года.
Однако Париж приостановил выполнение контракта, сославшись на украинский кризис.
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Комментарии
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grinli20:33, 06.05.2015#
Глупцы!. Это- не истерика. Это- демонстрация решимости французов не иметь никаких дел с государством- гопником. Чтобы ни у кого не оставалось никаких иллюзий. Особенно начет того, что Запад можно расколоть, играя на финансовых интересах некоторых его представителей.
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