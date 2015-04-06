Вьетнам вновь стал стратегическим партнером России

Вьетнам - наш стратегический партнер. Завтра начинаются российско-вьетнамские переговоры, цитирует Медведева деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на социальные сети Премьера.

«Свободная торговля, нефть и газ, атомная энергия, туризм и образование – у России и Вьетнама много общих тем. В этом году мы и праздники будем отмечать вместе: 40 лет воссоединению Вьетнама и 70 лет Великой Победе», - сообщается на его страничке ВКонтакте.

Там же появилась видео запись интервью Дмитрия Медведева вьетнамским СМИ, где он пообещал стране новые перспективы сотрудничества и выход вьетнамских товаров на российский рынок. Прим этом у российских компаний тоже должен появиться шанс для работы в экономике Вьетнама.

Кстати, Россия снова обратит свой взор на бюджет образующее СП Вьетсовпетро, сотрудничество с которым будет развиваться и продолжаться до 2030 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.