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Вьетнам вновь стал стратегическим партнером России
Вьетнам - наш стратегический партнер. Завтра начинаются российско-вьетнамские переговоры, цитирует Медведева деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на социальные сети Премьера.
«Свободная торговля, нефть и газ, атомная энергия, туризм и образование – у России и Вьетнама много общих тем. В этом году мы и праздники будем отмечать вместе: 40 лет воссоединению Вьетнама и 70 лет Великой Победе», - сообщается на его страничке ВКонтакте.
Там же появилась видео запись интервью Дмитрия Медведева вьетнамским СМИ, где он пообещал стране новые перспективы сотрудничества и выход вьетнамских товаров на российский рынок. Прим этом у российских компаний тоже должен появиться шанс для работы в экономике Вьетнама.
Кстати, Россия снова обратит свой взор на бюджет образующее СП Вьетсовпетро, сотрудничество с которым будет развиваться и продолжаться до 2030 года.
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