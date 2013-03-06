Джон Керри: Ни одна страна не сможет развиваться, если она оставляет позади половину своего народа

Накануне Международного женского дня сильные мира сего говорят о роли женщины в истории, политике, бизнесе. Согласно данным Всемирного экономического форума, страны, в которых женщины и мужчины имеют более равные права, гораздо более конкурентоспособны в экономическом плане, - говорит в своей статье по поводу этого праздника Джон Керри, государственный секретарь Соединенных Штатов.

Джон Керри. Почему женщины так важны для внешней политики США

"В первую неделю пребывания в должности государственного секретаря Соединенных Штатов я имел честь встретиться с группой отважных женщин из Бирмы. Две из них – бывшие политические заключенные, но, несмотря на невероятные жизненные трудности, каждая из них стремилась двигаться вперед, обеспечивая условия для обучения и образования девочек, поиск работы для безработных, а также стремилась к более активному участию в жизни гражданского общества. У меня нет сомнений, что они и дальше останутся мощными двигателями перемен, способствуя прогрессу как в своих сообществах, так и в своей стране в целом.

Подобные истории напоминают нам о том, почему так важно, чтобы США продолжали работать с правительствами, организациями и частными лицами во всем мире с целью защиты и расширения прав женщин и девочек. Действительно, как в нашей стране, так и во всем мире все самые насущные экономические, социальные и политические проблемы просто не могут быть решены без активного участия женщин.

Согласно данным Всемирного экономического форума, страны, в которых женщины и мужчины имеют более равные права, гораздо более конкурентоспособны в экономическом плане, чем страны, в которых из-за гендерного неравенства женщины и девочки имеют лишь ограниченный доступ к услугам здравоохранения, образованию, выборным должностям и деловой сфере, либо не имеют такого доступа вовсе. Точно так же Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН установила, что если бы у женщин-фермеров был такой же доступ к семенам, удобрениям и технологиям, как у мужчин, они смогли бы сократить число голодающих людей в мире на 100–150 миллионов.

И все же во многих обществах и семьях женщин и девочек до сих пор недооценивают, не дают им возможности посещать школу и заставляют выходить замуж в детском возрасте. Слишком много жизней было потеряно или навсегда испорчено из-за насилия на гендерной почве. Как отец двух дочерей я не могу представить себе боль родителей молодой девушки, известной как «Бесстрашная» (Нюрба), – 23-летней студентки медицинского факультета, убитой в автобусе в Нью-Дели просто потому, что она была женщиной, или страдания родителей Мулалы Юсуфа, пакистанской девушки, застреленной экстремистами в автобусе за то, что она хотела ходить в школу. Но меня вдохновляет бесстрашная приверженность Мулалы своему делу, стремление Нюрба, умирая, наказать своих обидчиков, а также смелость их отцов, говорящих от имени своих дочерей и женщин во всем мире.

Ни одна страна не сможет развиваться, если она оставляет позади половину своего народа. Именно поэтому Соединенные Штаты убеждены в том, что гендерное равенство необходимо для достижения наших общих целей – процветания, стабильности и мира, и поэтому инвестиции в расширение прав женщин и девочек по всему миру так важны для целей внешней политики США.

Мы вкладываем средства в обучение женщин-предпринимателей, чтобы они могли не только поддерживать свою семью, но и способствовать росту экономики своих стран. Мы вкладываем средства в обучение девочек, чтобы они могли избежать принудительных ранних браков, вырваться из круга бедности и стать лидерами сообщества и активными гражданами. Повышение уровня образованности женщин и девочек и расширение их доступа к ресурсам служит укреплению здоровья и улучшению образования следующего поколения.

Мы работаем с международными партнерами с целью улучшения здоровья матерей и укрепления позиций женщин-фермеров, а также предотвращения и решения проблемы насилия на гендерной почве, ибо каждому обществу идет на пользу, если женщины здоровы, находятся в безопасности и могут содействовать глобальной экономике своим трудом, лидерскими качествами и творческими способностями. Дипломаты США по всему миру работают над активным привлечением женщин к мирным переговорам и обеспечению безопасности, поскольку опыт женщин, их заботы и взгляды способствуют предотвращению будущих конфликтов и упрочению мира.

Международный женский день – это день торжества. Это также день, когда каждый из нас должен взять на себя обязательство бороться с неравенством, которое тормозит прогресс в каждом уголке земного шара. Мы можем и обязаны бороться за это, чтобы каждая из наших дочерей могла без страха ездить на автобусе в школу, чтобы все наши сестры могли реализовать свой богатый потенциал, а каждая женщина или девочка смогла воспользоваться всеми возможностями в своей жизни".

Текст для публикации на сайте ZRPRESS.Ru предоставлен Генеральным консульством США во Владивостоке.

Отдельные положения статьи выделены жирным шрифтом редакцией «Золотого Рога».

Фото www.kerry.senate.gov