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Япония вводит новые санкции против России
Кабинет министров Японии во вторник официально одобрил введение дополнительных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает РБК.
В список вошли 40 человек, которые, по мнению министров Страны восходящего солнца, "непосредственно связаны с аннексией Крыма и дестабилизацией обстановки на Украине", включая бывшего президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и представителей руководства Крыма.
Также в него включены две крымские компании - "Черноморнефтегаз" и "Феодосия", - врио главы Республики Крым Сергей АКСЕНОВ, советник председателя Совета министров Крыма Рустам ТЕМИРГАЛИЕВ, прокурор Крыма Наталья ПОКЛОНСКАЯ, премьер-министр ДНР Александр Бородай и министр обороны ДНР Игорь СТРЕЛКОВ.
Список попавших под санкции пока не обнародован, но, как пишет РБК, ссылаясь на японское издание Kyodo, Токио заморозит активы физических лиц и ограничит импорт крымских товаров.
В МИД России назвали этот шаг "недружественным и недальновидным", базирующимся "на глубоко ошибочном представлении о реальных причинах происходящего на Украине".
Санкции против целой группы граждан России Япония ввела еще в апреле. Они коснулись 23 человек, всем им был запрещен въезд в Японию. Список обнародован так и не был. Как сообщил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, тогда санкции коснулись 23 правительственных чиновников России, "причастных к нарушению суверенитета Украины".
Газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.
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