Франция отказалась от поставок первого "Мистраля" "Владивосток" в Россию

Франция отказалась от поставок первого «Мистраля» в Россию. Об этом говорится в заявлении администрации президента Франции, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Президент республики пришел к заключению, что, несмотря на перспективу перемирия, которое должно быть подтверждено, условий, при которых Франция могла бы разрешить поставку первого из вертолетоносцев, не существует», — говорится в заявлении администрации.

Как сообщает Agence France Press со ссылкой на французский дипломатический источник, речь идет о замораживании контракта до ноября. По словам источника агентства, за это время станет ясно, какие финансовые последствия для Франции это будет иметь.

В Минобороны России заявили, что в связи с отказом от поставок особой трагедии не видят. «Министерство обороны не видит в этом особой трагедии, хотя, конечно, это неприятно и накладывает определенную напряженность во взаимодействии с французскими партнерами, но отказ от этого контракта не будет для нас трагедией в плане перевооружения и реализации госпрограммы вооружения», — заявил агентству ИТАР-ТАСС замминистра обороны Юрий Борисов.

Впервые угрозу приостановить поставки «Мистралей» озвучил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в середине марта 2014 года. «После определенного предела будет реакция, включая силу. Мы не можем позволить им [России] делать все. Сначала Франция может разорвать контракт с Россией на поставку двух кораблей «Мистраль», строительство которых ведется в Сен-Назере. Если Путин продолжит то, что он делает, мы можем рассмотреть отмену этих поставок», — заявлял он.

На заявление Фабиуса отреагировал вице-премьер России Дмитрий Рогозин. «В очень чувствительной сфере ВТС Франция начинает подрывать к себе доверие как к надежному поставщику. Все эти политические волны вокруг референдума в Крыму скоро пройдут, нашим странам предстоит дальше работать вместе. Возможно, коллега не в курсе количества рабочих мест во Франции, созданных благодаря нашему партнерству. Прошу европейских коллег не нагнетать ситуацию», — заявил он. Позже замминистра обороны Юрий Борисов заявил журналистам, что если сделка по вертолетоносцам сорвется, то Россия будет требовать возмещения потерь по контракту.

На протяжении весны–лета 2014 года ситуация вокруг поставок вертолетоносцев постоянно менялась. Так, в мае министр иностранных дел Франции Фабиус заявил, что подписанные контракты будут соблюдатся. В конце мая американские конгрессмены предложили НАТО купить или арендовать у Франции вертолетоносцы.

Тогда президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция не видит оснований, чтобы не поставлять вертолетоносцы в Россию. «Франция привержена исполнению контракта, который был подписан в 2011 году. Сегодня мы этот контракт выполняем. На настоящий момент никаких санкций третьего уровня или таких, которые могли бы привести к отмене тех или иных поставок, принято не было. Поэтому контакт выполняется, это предельно просто», — заявлял он. В конце июня 400 российских моряков приступили к освоению военного оборудования и самих кораблей.

Ситуация вокруг вертолетоносцев стала меняться в конце июля. Во время встречи с журналистами президент Франции Франсуа Олланд заявил, что поставки первого «Мистраля» будут осуществлены в срок, однако поставка второго корабля будет «зависеть от позиции России». Однако, при принятии секторальных санкций в конце июля указывалось, что контракты на поставки кораблей будут исполнены. В начале августа НАТО предлагало Франции отказаться от поставков и выкупить французский контракт.

О том, что вертолетоносцы могут попасть под оружейное эмбарго, сообщалось 1 сентября. Агентство Bloomberg писало, что эмбарго могут распространить на действующие военные контракты.

Франция строит для России два десантно-вертолетных корабля класса «Мистраль». Контракт был подписан 17 июня 2011 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Сумма сделки составляет чуть более €1,1 млрд. Стоимость непосредственно строительства двух вертолетоносцев — €980 млн, остальные затраты предполагают адаптацию технической документации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.