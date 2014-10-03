В акциях неповиновения в Гонконге некоторые видят американский след

Массовый митинг перешел в сидячую забастовку в центральном районе мегаполиса. Десятки тысяч студентов вышли на улицы с требованием проведения демократических выборов в 2017 году, когда истекает срок нынешнего главы администрации Гонконга Ляна Чжэньина. Мирным митинг назвать сложно – в результате столкновений с полицией пострадало уже около 60 человек, еще больше задержано правоохранителями, сообщает Interpolit.ru.

Сценарий «мирного выражения протеста» подозрительно напоминает «бархатные» революции на постсоветском пространстве. Да и аналогии с событиями на площади Тяньаньмэнь 1989 года просятся сами собой. В это время в другом неспокойном регионе Китая происходят теракты, а американские самолеты барражируют вдоль китайских границ. Это совпадение, или же кто-то расшатывает внутреннюю ситуацию у российского союзника?



Информация о том, что большое число гонконгских студентов вышли на улицы с демонстрацией против ограничения числа кандидатов на выборы руководства Гонконга, появилась 22 сентября. Сообщалось, что эта акция проходит в рамках целой «недели гражданского неповиновения», в которой жители специального административного района Гонконг выступают за свободные выборы.



С 1997 года, когда Великобритания вернула Гонконг Китаю, этот мегаполис носит статус специального административного района. Фактически, Китай обеспечивает его суверенитет и вооруженную защиту, политическая система там «варится в собственном соку». Функции, которые при власти британской короны осуществлял назначенный Лондоном губернатор, выполняет главный министр администрации Гонконга. Его избирает Комитет по выборам главного министра администрации Гонконга, состоящий из 800 человек, которые представляют гонконгскую деловую элиту. Однако, очень часто Пекин обвиняют в чрезмерном влиянии на руководство мегаполиса. За введение полноценных прямых выборов и выступают студенты. Первая сидячая забастовка прошла возле Китайского университета. Демонстранты обвиняли КНР в том, что она не выполняет свои обещания. Ранее Пекин объявлял, что прямые выборы в Гонконге пройдут в 2017 году. В августе же китайское правительство сообщило, что к выборам будут допущены только несколько кандидатов, выбранных специальным комитетом. Собственно, такая система действует по всему Китаю.



В пятницу протест студентов поддержали тысячи школьников, которые предпочли принять участие в митинге, чем идти на уроки.



В выходные мирный протест гонконгских «онижедетей» резко радикализировался. Тон здесь задал «Occupy Central» – местный клон американского «Occupy Wall street», руководимый одним из университетских преподавателей. «Оккупайщики» собирались заблокировать бизнес-центр Гонконга 1 октября, но, воспользовавшись ситуацией, начали действовать 27 сентября. Демонстранты направились в деловой район города, где пытались заблокировать работу Адмиралтейства, позже была предпринята попытка проникнуть в резиденцию главного министра. Естественно, эти попытки встретили жесткое сопротивление со стороны полиции, которая использовала дубинки, водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать разбушевавшихся студентов. Вместо требований о выборах риторика митингующих сменилась на «Долой коммунистическую партию! Долой Лян Чжэньина». А у здания правительства собралась многотысячная толпа.



Во вторник уже насчитывалось не менее 56 раненых, биржа Гонконга – одного из крупнейших финансовых центров мира – терпит серьезные убытки, и конца этим событиям пока не видно. Демонстранты строят баррикады, запасаются едой и водой, полиция пытается удержать ситуацию под контролем. Сообщается, что в городе практически не работает общественный транспорт, закрыты многие магазины, работа банков затруднена, центральный район города фактически заблокирован. Любопытно, что ситуацию сразу прокомментировали в британском МИДе. На сайте Форин офиса появилось специальное сообщение, в котором говорится, что МИД Великобритании следит за ситуацией в Гонконге и напоминает китайским властям о праве на демонстрацию для всех демократических государств.



Тут можно вспомнить абсолютно аналогичные слова всего западного мира почти год назад, когда поощрялось бесчинство на Майдане. Однако, те же самые дипломаты почему-то молчали во время вооруженного подавления акций протеста в американском Фергюсоне, о разгоне и преследовании участников антиправительственного миллионного митинга в Париже, не говоря уже о гражданской войне, которую развязал ставленник Вашингтона Петр Порошенко в ответ на митинги в защиту прав русскоязычного населения Юго-Востока.



Вероятно, «чистое совпадение» проявилось в том, что одновременно с событиями в Гонконге, на прошлой неделе произошла серия терактов, в которых погибли десятки человек в другом нестабильном регионе Китая – Синдзян-Уйгурском автономном районе. Там события связаны с осуждением профессора, призывавшего к свержению китайского правительства и сравнившего их с японскими оккупантами.



Стоит обратить внимание на то, что столкновения в Гонконге произошли на следующий день после того, как генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин встретился с совместной делегацией тайваньских организаций за мирное объединение страны. Позже президент Тайваня Ма Инцзю заявил: «Мы полностью сочувствуем и поддерживаем жителей Гонконга в их требованиях о всеобщем избирательном праве».



Вечером 28 сентября власти КНР начали блокировать функции добавления фотографий и обновления ленты в Instagram, причем в материковом Китае.



Многие пользователи Facebook меняют свои профильные фотографии на изображение желтой ленточки или желтого зонтика — в знак поддержки движения протеста. Сторонники полиции вывешивают синие ленточки. Гонконгский майдан — первая аналогия, которая приходит в голову, но тут уместнее вспомнить события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда волевыми шагами удалось удержать ситуацию от еще больших жертв и не допустить развала государства, к чему все и шло. По-другому все случилось в СССР, когда госпереворот учинил Ельцин, ввергнув страну в хаос «шоковых реформ», от которых Россия до сих пор не оправилась, а миллионы жителей страны в итоге «не вписались в рынок» — население стремительными темпами начало вымирать.



Насколько можно судить, время для позиции политического «нейтралитета», которую так любит занимать Китай, кончилось, и настало время определиться — сможет ли он вступить в открытое противостояние с демиургами майданного сценария в Гонконге.



Своим мнением о ситуации поделился политолог и военный журналист Александр Жилин:



- Я оцениваю массовые акции в Гонконге, как попытку дестабилизировать ситуацию в Китае не на уровне того, что происходит на Украине, а как метод устрашения и давления на территорию в борьбе за антироссийское влияние. То, что много раз говорил Обама и публично, и в своих конфиденциальных разговорах с китайским руководством, склоняя его к антироссийскому курсу, мы сейчас и наблюдаем. Это шантаж. Это происходит известными методами – усилиями спецслужб и агентов влияния на месте. Фактически, если проводить аналогии с Украиной, Грузией и другими «цветными революциями», это идет на уровне информационно-террористической операции. Накануне тщательно изучаются настроения, аккумулируются протестные действия, потом идет математическая раскладка – что на входе должно быть и что можно получить на выходе. Здесь нет спонтанности, это все управляемые процессы.



Надо понимать, что ни одна «цветная революция» не может происходить без поддержки извне. Это аксиома. Для этого нужны: финансовая поддержка, консультации советников по дестабилизации обстановки. Как правило, это делается людьми, которые накануне откомандировываются в посольства, где размещаются центры управления. Любая «цветная революция» начинается с хаоса. Американцы очень четко, говорю это с большим сожалением, освоили метод воздействия, манипулирования настроениями через управляемый хаос, что мы сейчас видим на Украине. А современные технологии сегодня широко используются для создания всеобщей истерии.



Другое дело, что Китай – это не Украина. Китай понимает разницу между большой и малой кровью. Это их теория: когда начинается смута, они считают, что лучше пролить «малую» кровь, чем потом польется «большая». Если не удержать ситуацию, то полтора миллиарда человек, войдя в противостояние «все против всех», могут залить кровью всю планету.



Думаю, что ответ Китая Соединенным штатам будет очень жестким. Это не будут заявления «а-ля Горбачев», а будут более действенные методы, связанные с выбросом американского доллара на рынок, что может обрушить его, и другие экономические меры. При этом США будет сложно удержать экономику хотя бы в том виде, в каком она существует. Любые поползновения Вашингтона против Пекина – катастрофическая ошибка.



Будет ли Китай менять свою позицию и действия на международной арене? Китай, безусловно, придерживается нейтралитета и независимости. Я считаю, что у государства достаточно мощи, чтобы эту независимость обеспечивать. Уверен, что Китай и дальше будет придерживаться своей позиции. В сущности, мы не видим от них всесторонней дипломатической поддержки России. Но нам достаточно и его недвусмысленного молчания либо голосования против инициатив западных стран. Китай старается никогда не ввязывается в борьбу между двумя центрами противодействия. По их теории, энергия в этой схватке перетекает к третьему, то есть к Китаю.

Ссылки по теме:

Азиатские фондовые рынки в "минусе" из-за протестов в Гонконге

Манифестанты в Гонконге для связи используют изобретение россиянина

Власти Китая атакуют смартфоны демонстрантов в Гонконге вирусами для Android и iOS

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.