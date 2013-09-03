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Пуски в Средиземноморье были испытанием израильских мишеней для ПРО
03 Сентября 2013, 22:13 | В мире
В Минобороны Израиля, в свою очередь, сообщили, что зафиксированные пуски были испытанием мишеней для систем ПРО. Они проходили совместно с США.
"Пуски, о которых идет речь, были испытанием ракеты-мишени "Якорь", которая используется для проверки систем противоракетной обороны", — сказал собеседник РИА Новости.
Автор: РИА Новости
Теги: конфликт минобороны Сирия
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