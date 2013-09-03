Пуски в Средиземноморье были испытанием израильских мишеней для ПРО

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) во вторник утром зафиксировала старт двух баллистических целей в акватории Средиземного моря, сообщает Минобороны РФ.

В Минобороны Израиля, в свою очередь, сообщили, что зафиксированные пуски были испытанием мишеней для систем ПРО. Они проходили совместно с США.

"Пуски, о которых идет речь, были испытанием ракеты-мишени "Якорь", которая используется для проверки систем противоракетной обороны", — сказал собеседник РИА Новости.

ZRPRESS.RU, Владивосток.