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Россия зафиксировала в Средиземном море пуск двух баллистических ракет

03 Сентября 2013, 20:25 | В мире

Боевой расчет российской системы предупреждения о ракетном нападении, базирующийся в Армавире, зафиксировал (СПРН) в Средиземном море запуск двух баллистических ракет. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на заявление министра обороны. По данным сирийской стороны, они упали в море.

Согласно данным средств обнаружения, траектория полета ракет проходит из центральной части Средиземного моря в направлении его восточного побережья. Именно на восточном побережье находится Сирия, решение о военном вторжении в которую принимают в настоящее время ведущие державы мира.

«Пуск был обнаружен (в 10.16 мск) боевым расчетом отдельного радиотехнического узла СПРН в Армавире», — уточняется в сообщении ведомства.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил Владимиру Путину о запуске ракет.

Посольства России в Дамаске и Сирии в России пока нет данных о произошедшем запуске баллистических целей. В Дамаске взрывы ракет не были слышны.

Ракеты, зафиксированные в Средиземноморье, могли быть запущены с борта одного из американских кораблей, сообщает источник РИА «Новости». Однако представители властей США в эфире телеканала CBS заявили о том, что никаких запусков с кораблей или подводных лодок вооруженных сил США не производилось. 

Меж тем со дня окончания Второй мировой войны прошло ровно 68 лет...

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА Новости
Теги: Сирия  минобороны  конфликт 



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Комментарии

  • USSR21:30, 03.09.2013#

    Ванга предсказала, крах 44-го президента США, Барак Петрович готовься, стирай полосатые труселя.

  • 36221:34, 03.09.2013#

    Заткнись Империя Зла, вот ты развалилась точно, как говорили в "Империи Добра" и красные трусы уже стирать не на что, все украли.

  • USSR22:00, 03.09.2013#

    Империя зла США, страна чипсов и колы, не ссы, у вас уже страна разваливается, а мы поможем, пойду свечку поставлю в церкви за упокой США.

  • Псевдоним22:07, 03.09.2013#

    По сраилю давно пора жахнуть!

  • Псевдоним01:54, 04.09.2013#

    362, будешь там где твои любимые омэрыканцы.

  • 36214:28, 04.09.2013#

    Так я давно там, ща амеры выкосят друга Асадку, потом Иран, потом падение цен на нефть, а потом ссср и выпьешь за упокой, за свой.

  • Псевдоним10:35, 05.09.2013#

    362 ну и сиди там пиндос, дядя фюрер уже выкосил

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