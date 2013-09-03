Россия зафиксировала в Средиземном море пуск двух баллистических ракет

Боевой расчет российской системы предупреждения о ракетном нападении, базирующийся в Армавире, зафиксировал (СПРН) в Средиземном море запуск двух баллистических ракет. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на заявление министра обороны. По данным сирийской стороны, они упали в море.

Согласно данным средств обнаружения, траектория полета ракет проходит из центральной части Средиземного моря в направлении его восточного побережья. Именно на восточном побережье находится Сирия, решение о военном вторжении в которую принимают в настоящее время ведущие державы мира.

«Пуск был обнаружен (в 10.16 мск) боевым расчетом отдельного радиотехнического узла СПРН в Армавире», — уточняется в сообщении ведомства.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил Владимиру Путину о запуске ракет.

Посольства России в Дамаске и Сирии в России пока нет данных о произошедшем запуске баллистических целей. В Дамаске взрывы ракет не были слышны.

Ракеты, зафиксированные в Средиземноморье, могли быть запущены с борта одного из американских кораблей, сообщает источник РИА «Новости». Однако представители властей США в эфире телеканала CBS заявили о том, что никаких запусков с кораблей или подводных лодок вооруженных сил США не производилось.

Меж тем со дня окончания Второй мировой войны прошло ровно 68 лет...

ZRPRESS.RU, Владивосток.