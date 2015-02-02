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Сегодня в Пекине пройдет встреча глав МИД России, Индии и Китая
2 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в очередной министерской встрече в формате Россия - Индия - Китай (РИК) в Пекине. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе предстоящей встречи министры рассмотрят широкий круг актуальных внешнеполитических проблем, а также перспективы совершенствования формата РИК. Первоочередное внимание будет уделено обсуждению складывающейся в мире ситуации в контексте нарастающих угроз стабильности и безопасности, сохраняющихся трудностей в мировой экономике. Особое значение приобретает углубление взаимодействия в процессе реконфигурации системы глобального управления, отличительной чертой которого является усиление роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в международных делах.
В числе приоритетных вопросов – формирование архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР, координация позиций России, Индии и Китая в рамках региональных объединений и форумов, включая Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Форум «Азия-Европа», совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Повестка дня встречи включает также вопросы, связанные с внутренним конфликтом на Украине, продвижением переговорного процесса по иранской ядерной программе, положением на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии и Ираке.
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