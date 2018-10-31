Владивосток решил дождаться прямых выборов мэра

Судьба главного поста во Владивостоке вновь оказалась в «подвешенном» состоянии на неопределенный срок - хотя подобная ситуация для столицы Приморья не является чем-то непривычным. 25 октября на очередном заседании гордумы муниципальные депутаты вновь не приняли решение о формировании конкурсной комиссии, которая должна провести конкурс на должность главы.

Если на предыдущем заседании 16 октября рассмотрение вопроса о начале формирования конкурсной комиссии было сорвано из-за демарша фракции КПРФ, то в минувший четверг данный пункт был исключен из повестки по предложению «Единой России». Как уточнила председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС, к вопросу о городском главе депутаты намерены вернуться через месяц - после того, как Законодательное Собрание рассмотрит законопроект о возвращении прямых выборов глав городов и районов.

Анонсированный врио губернатора края Олегом КОЖЕМЯКО проект закона, дающего муниципалитетам самим определять способ избрания главы, уже внесен в Законодательное Собрание и будет рассмотрен профильным комитетом 6 ноября. Учитывая, что в этом месяце также запланированы две сессии краевого парламента, законопроект может быть одобрен до конца ноября. В этом случае следующим шагом станет приведение муниципальных уставов в соответствие с изменившимся краевым законодательством – на это дается три месяца.

Досье "Золотого Рога": Предложенным Олегом Кожемяко законопроектом предлагается внести поправки в ст. 3 закона «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке избрания представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края». Законопроект в новой редакции гласит, что глава муниципалитета избирается на муниципальных выборах либо представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. В случае принятия Заксобранием закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования; однако новый порядок избрания глав будет применяться только после истечения срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий глав городских округов (муниципальных районов), избранных до вступления закона в силу.

Напомним, что пост главы Владивостока является вакантным с 11 октября, когда первый избранный по конкурсу мэр города Виталий ВЕРКЕЕНКО досрочно сложил свои полномочия. Согласно действующей редакции Устава Владивостока и Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города, все конкурсные процедуры, а также избрание нового градоначальника должны были пройти в течение 55 дней, то есть не позднее 5 декабря. Однако уже сейчас понятно, что сроки формирования конкурсной комиссии, а следовательно и других процедур, выдержаны не будут. Обязанности главы Владивостока после отставки Виталия Веркеенко продолжает исполнять первый вице-мэр краевого центра Сергей ШЕРСТЮК.

- Есть четко обозначенная позиция врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о том, что главы муниципалитетов должны избираться на прямых выборах. Эту же позицию разделяет и большинство тех, кого принято называть истеблишментом, а также большинство населения, - объясняет политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Кроме того, набор компетенций для кандидатов, которые участвуют в конкурсе на замещение должности мэра, и для тех, кто пойдет на прямые выборы, будет разным. В первом случае достаточно быть хорошим хозяйственником, а во втором – еще и хорошим политиком. Понятно, что подбор людей, которые бы сочетали в себе оба этих качества, займет больше времени.

На фото: Конкурс на замещение должности градоначальника может не состояться.

Фото из архива

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.