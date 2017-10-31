Эксперты о последних кадровых решениях главы Приморья: "Чувствуется рука мастера"

Перевод на работу в администрацию края и.о. мэра Владивостока Константина Межонова и замена его в мэрии на Алексея Литвинова, по мнению наблюдателей, - разумные политические шаги

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог» врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко объявил о том, что берет работать в свою команду и. о. мэра Владивостока Константина Межонова. Он займет пост одного из вице-губернаторов в новой команде главы края. В свою очередь и. о. мэра Владивостока стал Алексей Литвинов. Как известно, он много лет проработал в команде предыдущего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Эти, прямо скажем, неожиданные кадровые решения вызвали немалое число комментариев. В частности, некоторые из них примодит сайт Znak.com. Однако уже сейчас можно сказать, что большинство экспертов оценивают их весьма позитивно. Особенно после затяжного конфликта между краем и городом, инициированного предыдущим губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, что и привело, по оценкам многих наблюдателей, к аресту под маловразумительным предлогом мэра Игоря Пушкарева.

Последние кадровые решения многими экспертами называются примером разумных политических шагов, которые применяет новый губернатор для снижения конфликтности в регионе.

Вот как считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев:

«Переход Межонова в команду Тарасенко и личное согласие по назначению Алексея Литвинова на должность и. о. главы Владивостока показывает, что врио губернатора Приморья пока все делает правильно. В первую очередь он уходит от темы межэлитных конфликтов, которая стала одной из причин отставки Владимира Миклушевского. Принцип «не мешать людям работать» - это, как правило, уже половина успеха для нового губернатора».

И далее: «Что касается команды Пушкарёва, то она в очередной раз показала свою жизнеспособность и умение договариваться, - продолжает эксперт. - Для Алексея Литвинова это назначение станет хорошей возможностью в достаточно сжатый срок до окончания полномочий главы осенью 2018 года показать себя в качестве публичного политика. Как ни крути, но Владивостоку сейчас не хватает рывка, который бы не только разбавил тягостную атмосферу после ареста Игоря Пушкарёва, но и придал новый импульс развитию города в рамках проекта „Свободный порт Владивосток“», - считает Калачев.

Политолог Александр Шемелев, много лет работавший вместе с Алексеем Литвиновым:

«Новый руководитель Приморья сказал сегодня интересную вещь. Он заявил: «Владивосток вернулся в Приморский край!». С этим можно согласиться. Все пять лет, пока Приморьем руководил Владимир Миклушевский, о таком уровне консолидации можно было только мечтать. Новый губернатор снимает болевые точки одну за одной. Поэтому, когда он забирает возглавлявшего городскую администрацию Константина Межонова к себе заместителем и одобряет назначение исполняющим обязанности главы города молодого, но уже опытного вице-мэра Алексея Литвинова, это позитивный шаг. Литвинов уже восемь лет работает в мэрии, из них шесть лет в качестве первого вице-мэра. Понятен и Москве, и региональным элитам. Весьма эффективен. Имеет большой опыт проведения выборных кампаний. Поэтому стиль работы нового краевого руководства понравится многим в регионе».

Данил Ермилов, политконсультант:

Решение губернатора Андрея Тарасенко, очень мудрое и своевременное, чувствуется рука мастера. Сплочение региональных элит дело всегда непростое и требует аккуратности прежде всего в публичном пространстве. Назначение Константина Межонова вице-губернатором это шаг подтверждающий перезагрузку всех элитных отношений в регионе.

Конструктивная работа городских властей получила не просто высокую оценку, но и стремительно интегрирована в обще краевой процесс управления регионом.

Вместе с тем подан четкий сигнал чиновникам краевой администрации саботировавшим нормальную работу списывая все на происки неких врагов, люди на этом карьеру строили, теперь они или будут работать или начнут покидать свои места.

Анастасия Лёвушкина, политолог:

«Последние назначения врио губернатора Андрея Тарасенко удачны не только чисто кадрово, с точки зрения компетентности новых заместителей, но и политически выверены. Переход Константина Межонова в команду врио можно считать началом «оттепели» в отношениях городской и краевой администрации, которые прежде были достаточно антагонистичны. Тарасенко подчеркнул, что необходимо работать единой командой, тем самым он продемонстрировал намерение прийти к межэлитному компромиссу.

Такая тактика, с одной стороны, обеспечивает ему роль лидера-медиатора, с другой – решает его собственные задачи командообразования. На посту и.о. главы Владивостока остаётся первый вице-мэр Алексей Литвинов. Данная фигура представляется скорее временной, кстати, Алексей уже не первый раз оказывается в этой должности».

Политолог Михаил Виноградов:

«После осенней смены губернаторов в целом ряде региональных столиц прошли перестановки в администрациях региональных столиц. При этом руководители регионов демонстрируют разные подходы. Например, в Красноярске и Самаре основной акцент делается на обновлении, преодолении наследия предшественников, продвижении более комфортных для глав регионов фигур. Это имеет как плюсы (демонстрация доминирования губернаторов в элитах), так и минусы (нарушение политического баланса). В Нижнем Новгороде такие перестановки привели к обострению элитной борьбы - местные группы влияния стали в ответ демонстрировать губернатору свой политический и медийный потенциал, создав риски ослабления друг друга. В Омске нерешенность вопроса о власти в городе досталась губернатору от предшественника, новому главе региона предстоит определиться в ближайшие дни - но он не принял окончательного решения. Потенциальной проблемой могут стать отношения губернатора и мэра в Новосибирске: главой города является представитель КПРФ, а губернатор к тому же имеет опыт работы мэром областного центра.

В этом контексте пример Владивостока выглядит из самых удачных. Губернатор не самоустраняется от городской ситуации, но при этом дает сигнал о готовности использовать потенциал местных элит, ранее являвшихся заложниками конфликтного стиля прежних краевых властей. Это особенно логично с учетом сезонного фактора - наступления отопительного сезона. Да и политически такая консолидация элит, задействование потенциала одной из самых влиятельных групп региона весьма своевременно с точки зрения подготовки к президентским выборам».

А руководитель лаборатории региональной политики Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин считает, что Тарасенко прибег к одному из распространенных способов разрешить конфликт между городом и регионом:

«Подобное произошло в Самаре, нечто подобное происходит в Нижнем Новгороде, но там ситуация более запущенная. Теперь в какой-то степени это происходит в Приморье. Это позволяет врио губернатора, с одной стороны, приблизить к себе фигуру, которая его чем-то беспокоила, с другой стороны - поставить руководить городом молодого перспективного парня. Литвинов может ради своей дальнейшей карьеры находить компромиссы, которые сейчас так необходимы региону. Хватит уже сражений между властями города и края, это привело к многочисленным посадкам и уголовным делам. Наверное, нужно делать территорию Приморья анклавом спокойствия. Это правильное решение, оно приведет к тому, что основные силы будут тратиться на развитие города, а не на межклановую борьбу».