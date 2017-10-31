Строители пожаловались главе Приморья на трехмесячную задолженность по зарплате

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко проинспектировал работы на стройплощадке микрорайона «Шестой» в Большом Камне, где рабочие сообщили ему о систематических задержках заработной платы, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам замдиректора по жилищному строительству судостроительного комплекса «Звезда» Даира Каинбекова, строительство 16 четырехэтажных домов идет по утвержденному графику. «В среднем, на этаж уходит 10-12 дней. Строителей достаточно, финансирование поступает вовремя», – отметил он.

Строительство микрорайона финансируется за счёт федерального бюджета, но контроль за ходом работ осуществляет руководство судоверфи и Администрация Приморского края.

Андрей Тарасенко уточнил у рабочих, вовремя ли они получают зарплату и есть ли сложности с трудоустройством. Один из строителей сообщил, что трудовой контракт с ним и еще многими до сих пор не заключен, а работодатель не оплачивает работу третий месяц.

«Тут каждый день новые строители, многие уходят. Так и работаем – по очереди», – сообщил он.

Врио Губернатора вызвал генерального подрядчика стройки и поручил немедленно решить этот вопрос. «Значит так, либо вы немедленно решаете проблему, либо этой стройки у вас не будет. Вы что творите! Люди у вас днем и ночью работают, а денег месяцами не видят! Спускайтесь на землю и сами идите работайте бесплатно, если для вас это нормально», – заявил Андрей Тарасенко, поручив представителям судоверфи взять эту ситуацию под личный контроль.

Напомним, в понедельник, 30 октября, врио Губернатора Приморья совершил рабочую поездку в Большой Камень. По пути в муниципалитет глава региона осмотрел аварийный мост на участке дороги Смоляниново-Романовка, а также провел рабочую встречу с депутатами в Большом Камне.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.