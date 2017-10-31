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Капитан Тарасенко занялся крюингом
Врио губернатора Приморья начал масштабную зачистку кадров, оставшихся от предыдущего главы края
Первые недели работы Андрея ТАРАСЕНКО в качестве нового руководителя Приморского края ознаменовались целым рядом громких отставок в администрации региона и подведомственных учреждений. Хотя команда нового главы региона пока окончательно не сформирована, определенные тренды кадровой политики уже заметны. Врио губернатора не только с легкостью расстается с неэффективными, по его мнению, управленцами, но и нелестно отзывается о качестве их работы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Так, решение не продлевать контракт с куратором внутриполитического блока АПК Игорем СТЕПАНЕНКО врио губернатора объяснил тем, что «внутренняя политика в крае никакая и руководитель никакой». А курировавший строительную отрасль края Эдуард ПОРТНОВ был освобожден от должности вице-губернатора с формулировкой «за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля».
Часть кадровых решений озвучивается в ходе рабочих поездок врио губернатора по муниципалитетам края, по итогам общения с жителями территории или трудовыми коллективами. Будучи в Дальнереченске на минувшей неделе, глава региона рекомендовал написать заявление об увольнении главврачу местной больницы. А во время посещения Лермонтовского ГОКа, единственным учредителем которого с 2013 года является КГУП «Примтеплоэнерго», Андрей Тарасенко инициировал замену управляющего предприятием Владимира КАЛИНОВСКОГО на прежнего руководителя, Юрия ДАНИЛОВА. Поменялось начальство и в самом «Примтеплоэнерго»: Алену ГРИГОРЬЕВУ, работу которой новый глава края признал неэффективной, сменил Федор ЯРОШЕВИЧ, переехавший в Приморье с другого конца страны – Калининградской области. В самом западном регионе страны Ярошевич работал главой администрации Балтийска (главная база Балтфлота), депутатом Калининградской облдумы, а также председателем совета директоров ОАО «Лукойл-Калининград».
- Для нового руководителя важно показать свою значимость, умение решать имеющиеся проблемы – в том числе кадровыми методами. Не секрет, что при прошлом губернаторе многие проблемы замалчивались и не решались. Поэтому жесткий стиль руководства, который пытается демонстрировать Андрей Тарасенко, призван показать его как твердого и эффективного руководителя, - считает политолог, завкафедрой «Журналистики и издательского бизнеса» Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор БУРЛАКОВ.
Впрочем, уход того же Эдуарда Портнова наблюдатели считали вопросом времени: Андрей Тарасенко в первые недели руководства краем уделил особое внимание проблемным объектам, строящимся за бюджетные деньги, пообещав, что немало людей, причастных к этим проектам, может лишиться своих должностей. Характерно, что оставшийся при должности и.о. начальника департамента градостроительства ПК Максим ВЕДЕНЕВ после известия об отставке шефа поспешил заверить депутатский корпус в том, что департамент всегда был против лоббируемого Портновым проекта реформы КППК «Приморкрайстрой» и создания КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края».
Функционал отставленного вице-губернатора временно передан курирующему ЖКХ края Александру ЮРОВУ, а в качестве возможной замены Портнову фигурирует заместитель гендиректора по капитальному строительству ФГУП «Росморпорт» Алексей НЕМКОВ, который пришел в эту структуру одновременно с Андреем Тарасенко в 2013 году. Немков имеет степень кандидата технических наук, а одна из полученных им специальностей называется «управление инженерно-техническими воинскими формированиями и дорожно-строительными воинскими формированиями».
Между тем вскоре количество «варягов» в топ-менеджменте обновленной краевой администрации в перспективе может превысить количество оных в администрации Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Должность заместителя главы региона, отвечающего за взаимодействие администрации Приморского края с федеральными органами власти, занял Станислав ЕРШОВ, ранее являвшийся заместителем исполнительного директора АК «АЛРОСА» по экономической безопасности. Еще одним приезжим «новобранцем» в команде Андрея Тарасенко может стать Дмитрий БРАТЫНЕНКО, с 2011 по 2014 годы руководивший аппаратом губернатора и правительства Сахалинской области, а позднее работавший на выборных кампаниях в ряде регионов, в том числе – в Приморье. Ожидается, что Братыненко получит функционал ушедших из администрации Игоря Степаненко (внутренняя политика) и Евгения Полянского (информационная политика), необходимый для успешного проведения избирательных кампаний 2018 года – выборов президента РФ в марте и досрочных выборов губернатора Приморья в сентябре.
Таким образом, на данный момент главными аппаратными «долгожителями» среди вице-губернаторов Приморья остаются Алексей СУХОВ и Павел СЕРЕБРЯКОВ, назначенные на свои должности в 2012 и 2013 году соответственно. С июня 2014 года занимает пост первого вице-губернатора другой ветеран приморской политики – Василий УСОЛЬЦЕВ, однако часть его полномочий, вероятно, будет перераспределена в пользу нового вице-губернатора Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ, ранее занимавшей пост директора департамента финансов Приморского края. Не заполнена на данный момент вакансия вице-губернатора по сельскохозяйственному направлению, хотя занимавший ее Денис БОЧКАРЕВ был освобожден от этой должности сразу же после смены власти. С августа, когда вице-губернатор Илья КОВАЛЕВ убыл из Приморья в неизвестном направлении...
Александр САЛКОВ.
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