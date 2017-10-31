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Крепость Владивосток пала

31 Октября 2017, 09:00 | Приморье

Похоже, что перманентный конфликт администраций Приморья и Владивостока, отголоски которого не раз доходили до Москвы, закончился – по крайней мере, на ближайшее время. Команду Андрея ТАРАСЕНКО пополнит бывший советник Игоря ПУШКАРЕВА и депутат ЗС ПК Константин МЕЖОНОВ, а еще один соратник мэра, Алексей ЛИТВИНОВ, возглавит Владивосток в качестве исполняющего обязанности. Кадровые перестановки происходят на фоне звучащих с обеих сторон заявлений о готовности работать как одна команда – что на местном уровне всегда считалось феноменом, но будет очень полезно в преддверии выборов-2018, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

30 октября, в ходе встречи врио губернатора с депутатами Думы Владивостока и заместителями мэра краевой столицы стало известно, что Константин Межонов, с апреля исполнявший обязанности главы города, переходит на должность вице-губернатора Приморского края по вопросам образования, науки и культуры. Для Константина Межонова новый пост – это, по сути, возвращение в краевую администрацию, где он когда-то возглавлял департамент образования, да еще и с повышением. Что особенно ценно в свете истекающих в 2018 году полномочий Игоря Пушкарева, которые наверняка повлекут за собой обновление команды «серого» дома.

- Вижу, что он толковый специалист. Мне такие сейчас нужны. Думаю, с новой работой он справится. Город не забудет, - объяснил причины кадровых перестановок врио губернатора Приморья. По неофициальной информации, кадровые перестановки были согласованы еще на минувшей неделе в ходе встреч Андрея Тарасенко с топ-менеджментом городской администрации. Если так, то мотивы «замирения Владивостока» лежат на поверхности – впереди выборы президента РФ, где обеспечить достойный результат без содействия администрации краевого центра будет непросто.

В свою очередь, Константин Межонов поблагодарил Андрея Тарасенко за доверие, а городскую администрацию и Думу Владивостока – за совместную работу. В своей речи он также обозначил проблемные для города вопросы, решение которых требует участия краевых властей. Кроме того, Межонов извинился перед жителями Владивостока за неудобства, которые были связаны с масштабным ремонтом дорог и дворов в последние месяцы. Поблагодарил Андрея Тарасенко за оказанное доверие и Алексей ЛИТВИНОВ, который после перехода Константина Межонова в белый дом вновь стал исполняющим обязанности главы Владивостока.

- Мы не подведем. Команда вся на месте. Вы правильно сказали – сегодня Владивосток вернулся в Приморский край. Мы очень долго этого ждали, - поблагодарил Алексей Литвинов Андрея Тарасенко.

Напомним, Алексей Литвинов работал в администрации Игоря Пушкарева практически с самого начала. В разные годы он курировал такие сферы деятельности, как градостроительство и архитектура, наружная реклама, взаимодействие со средствами массовой информации, управления делопроизводства, информационно-программного обеспечения. После ареста Игоря Пушкарева в июне 2016 года именно Алексей Литвинов первым принял на себя обязанности градоначальника (позднее в должности и.о. главы Владивостока работали Константин ЛОБОДА и Константин Межонов).

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: приморье  тарасенко  владивосток  политика 



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