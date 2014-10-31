Приморский штаб ОНФ предложил к расселению жителей аварийных домов привлечь строительный бизнес

Проблемы и создание механизма расселения жителей аварийных домов совместными усилиями с органами местного самоуправления и строительным бизнесом вновь подняты на заседании Приморского регионального исполкома ОНФ по инициативе рабочей группы «Качество жизни», сообщили в исполкоме приморского штаба ОНФ.

…Очередной двухэтажный барак на улице Героев Хасана сгорел дотла. Третий или четвертый в этом квартале Владивостока за полтора года. Ветхие, обшитые черным толем дома давно признаны аварийными. Но жильцы потеряли уж всякое терпение дождаться переселения. Пожар для них стал спасением. А может, и поторопил кто новоселье. Между тем участок под бараком - весьма выгодная площадка для возведения нового дома. Все коммуникации под боком, да и для жильцов остановка транспорта в 100 метрах. А если учесть, что школа, детсад, поликлиника и вся инфраструктура в микрорайоне имеются, то строители с радостью ухватятся за такой объект.

Привлечь к расселению обитателей аварийного жилья строительные компании – это предложение впервые было озвучено Приморским региональным штабом ОНФ в августе 2014 года во время визита в регион сопредседателя «Общероссийского народного фронта» и руководителя Общественной палаты Александра БРЕЧАЛОВА. Его суть - в соединении интересов жителей аварийных домов, органов власти, отвечающих за их расселение, а также заинтересованного бизнеса, прежде всего строительных компаний.

В соответствии с наработками Приморского штаба ОНФ, планируется передавать земельные участки, на которых расположены аварийные дома, под новую комплексную застройку; при этом строительный бизнес, который станет реализовывать подобные проекты, за свой счет будет расселять жильцов аварийных домов, причем еще до сноса самого старого жилого фонда. Граждане будут иметь широкий выбор вариантов для расселения: квартиру в новом, уже построенном доме, жилье во вторичном жилом фонде хорошего качества либо денежную компенсацию на приобретение жилья. Государство и органы власти, в свою очередь, также оказываются в выигрыше, поскольку сокращается объем государственных средств, необходимых для переселения, которых на сегодня не хватает.

В роли федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сегодня выступает ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Этим актом закреплены соответствующие региональные программы. Однако в ходе выездных проверок реализации региональных программ было выявлено, что регионы не справляются с возложенной на них задачей: 5 субъектов вовсе не переселяют людей, 14 – не представляют отчеты, 54 – отстают по срокам расселения. За подобные нарушения многие субъекты лишены финансовой поддержки и должны возвратить выделенные им средства в Фонд.

Таким образом, федеральная программа 2014 г. по переселению из аварийного жилья, скорее всего, не будет выполнена.

Уже сейчас подсчитано, что дефицит средств в регионах на ее реализацию составляет более 11 млрд рублей. Даже сам президент России В.В. Путин отмечает заведомую неисполнимость программы, ругая за это чиновников.

Что касается Приморья, то действующая государственная программа расселения аварийного жилья здесь рассчитана до 2017 года. Во Владивостоке до конца года обещают новоселья аж 84 семьям, а Находка в сентябре приступила к… земляным работам. Обещают 174 квартиры для переселения, но в следующем году. В Большом Камне распрощались с бараками 22 семьи. Но мониторинг «фронтовиков» по краю показал: фактические объемы аварийного фонда превышают учтенные в программе в несколько раз. И члены Общероссийского народного фронта в Приморье решили помочь в поисках путей решения.

Как сообщила заместитель руководителя рабочей группы «Качество жизни» Приморского ОНФ Любовь РЯЗАПОВА, на последнем заседании состоялась оживленная дискуссия. Основной проблемой, по мнению участников, на сегодняшний день является сложная процедура заключения договоров на развитие застроенной территории между органами местного самоуправления и бизнесом. Решили, что для начала администрации двух городских округов - Находкинского и Уссурийского - сформулируют предложения о необходимых изменениях в правилах землепользования и застройки. Затем они будут обобщены Приморским штабом ОНФ и направлены в органы власти для ускорения решения вопроса.

Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.