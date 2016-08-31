Партии идут на выборы в Приморье с пустыми карманами

Денег нет, но вы боритесь!

Далеко не все партии, допущенные к участию в федеральных и региональных выборах, оказались способны вести активную избирательную кампанию. Причина банальна - недостаток финансирования. Одних в этой ситуации может выручить совмещение выборов, когда федеральный ресурс работает и на результаты партии в крае, другие же ищут нестандартные способы сэкономить на агитации. Но даже в этой ситуации далеко не все «малоимущие» кандидаты и партии спешат воспользоваться возможностями бесплатной агитации в государственных СМИ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как следует из первых финансовых отчетов региональных отделений партий в Приморском крае, на выборах депутатов Госдумы РФ к 19 августа наиболее весомая сумма - почти 17,6 млн рублей - поступила на счет «Единой России». «Партия роста» получила 1,5 млн рублей, «Справедливая Россия» - 1,2 млн рублей. Бюджет избирательной кампании КПРФ на тот момент составил 500 тысяч рублей, а у «Патриотов России» всего 43 тысячи. Израсходовать больше 1 млн рублей к обозначенной дате успела только «ЕР» - в основном средства пошли на размещение рекламных материалов и конструкций. Приморские эсеры потратили 106,5 тысяч рублей, а «Партия роста» - 80,4 тысячи. Самыми экономными оказались коммунисты, чей избирательный счет «похудел» всего на 960 рублей, и «Патриоты России», вовсе не тратившие денег.

На выборах депутатов ЗС ПК партии оказались еще экономнее. К началу активной агитационной кампании в СМИ из шести партий, допущенных к выборам в Законодательное Собрание, больше всего успела получить и потратить «Единая Россия». Из 465 тысяч рублей, поступивших на специальный избирательный счет партии, единороссы успели потратить 443,6 тысячи. Практически вся эта сумма ушла на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов.

Из 350 тысяч рублей, поступивших на счет «Партии роста», было истрачено около 250 тысяч. На выпуск и распространение АПМ ушло 137 тысяч рублей, а расходы на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка составили 47,4 тысячи. Еще 62 тысячи рублей партия израсходовала на оплату работ и услуг, выполненных по договорам. Впрочем, учитывая решение крайизбиркома об отказе в регистрации списка партии, получилось, что эти траты оказались напрасными.

Остальные партии, участвующие в выборах, вовсе не получали и не расходовали средства своих избирательных фондов. При этом, например, «Российская партия пенсионеров за справедливость», по сведениям «ЗР», де-факто не финансирует свою кампанию и по сей день. Из-за этого некоторые кандидаты от «пенсионеров», дабы не терять драгоценное время, вынуждены изготавливать агитматериалы за собственный счет. А вот «централизованного» финансирования, обещанного организаторами недавних «рокировок» в списке РППС, менее чем за месяц до дня голосования по-прежнему нет, утверждает источник в штабе партии.

Компенсировать нехватку средств на агитацию партии и их кандидаты зачастую пытаются способами «на грани фола» - так, коммунист Артем САМСОНОВ предложил автолюбителям Владивостока клеить на свой транспорт наклейки с призывом голосовать за него. Добавим, что независимо от наличия денег в избирательном фонде всем участникам выборов гарантирован определенный объем бесплатного эфирного времени и печатной площадки в государственных СМИ. Но воспользоваться этой опцией спешат далеко не все: в первых партийных дебатах на одном из местных телеканалов принял участие только представитель «Партии роста», а в дискуссии среди претендентов на депутатство по округу №62 приняли участие только четверо из восьми зарегистрированных кандидатов.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.