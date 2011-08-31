В Приморье дан старт выборам

Сегодня, 31 августа, действующий состав краевого парламента принял решение назначить дату выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края на 4 декабря 2011 года.

Днем раньше, 30 августа, после публикации Указа президента России официально началась кампания по выборам в Госдуму РФ. Избирателей на ближайших выборах ждут нововведения.

- В первую очередь надо отметить, что изменился порядок голосования вне помещения. Это касается тех избирателей, которые желают проголосовать, но в силу каких-то причин, например, по состоянию здоровья, не могут сами прибыть на избирательный участок и хотят, чтобы комиссия прибыла к ним на дом. Если раньше такие избиратели могли подать заявку на визит комиссии за 4 часа до окончания времени голосования, то есть до 16 часов, то теперь им нужно успеть за 6 часов до окончания времени голосования, то есть до 14 часов. Такое нововведение было принято федеральными законодателями. Участковая избирательная комиссия не вправе выезжать к тем, кто подаст заявки позже указанного срока, - сообщила «ЗР» председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна ГЛАДКИХ.

Новые ящики для голосования – из полупрозрачного пластика – появятся на многих избирательных участках, но не на всех. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии РФ полностью ими нужно заменить существующие ящики до 1 января 2016 года. В Приморье затягивать этот процесс не собираются.

- Уже к декабрьским выборам мы постараемся заменить две трети существующих переносных и стационарных ящиков для голосования, - заверила Татьяна Гладких. – Скорее всего, первыми заменим их на близлежащих территориях. Ведь следующая замена ожидается на выборах президента РФ в марте 2012 года, а на отдаленные территории, учитывая погодные условия, новое оборудование будет проще доставить весной, чем в декабре.

Появятся технические новинки и для подсчета голосов избирателей. С декабрьских выборов в Приморье впервые будут использоваться Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

- Стационарные ящики для голосования будут оснащены сканирующими устройствами, которые смогут считывать информацию с избирательного бюллетеня и сразу определять волеизъявление избирателя, - сообщила Татьяна Гладких. –Члены участковой комиссии сразу после окончания голосования смогут увидеть результат, полученный машиной.

Правда, к предстоящим в декабре выборам Приморье получит лишь 77 комплексов обработки избирательных бюллетеней, хотя только в краевом центре Приморья более 200 избирательных участков. Приморский избирком планирует направить КОИБы, в первую очередь, во Владивосток и Находку.

Напомним, подобная техника в разных модификациях появилась на российских избирательных участках еще в 2006 году. С тех пор она проходила тестирование в разных регионах страны. В этом году принято решение внедрять электронику повсеместно, но постепенно. Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 13 мая на встрече с молодыми парламентариями заявил, что к 2015 году 90% граждан будут голосовать при помощи электронных средств подсчета голосов.

- Это абсолютно необходимый элемент политической культуры и развития политической системы, - заявил Дмитрий Медведев.

Кроме того, Центризбирком выступил с инициативой оснастить избирательные участки металлодетекторами для повышения безопасности. Однако сколько их придет в Приморье, и поступят ли они вообще, специалисты пока не могут сказать с уверенностью.