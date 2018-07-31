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"День Тигра" станет официальным праздником, а багульник - природным символом Владивостока
На заседании Думы Владивостока депутаты рассмотрели 11 вопросов
На очередном заседании Думы Владивостока, которое состоялось 26 июля, городские депутаты рассмотрели 11 вопросов. Наиболее важные решения связаны с установлением еще одного официального символа Владивостока, повышением статуса любимого горожанами и гостями города праздника «День тигра», а также с необходимостью передачи в собственность Приморского края имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Спецзавод № 1».
Первым вопросом повестки дня стал проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав города Владивостока», внесенный на рассмотрение депутатов администрацией муниципалитета.
«День тигра» и багульник - новое в уставе
По словам председателя комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности Розы ЧЕМЕРИС, проектом МПА предлагается правовое закрепление в Уставе Владивостока сложившейся и активно поддерживаемой горожанами традиции по ежегодному проведению городского праздника «День тигра». Кроме того, предлагается закрепить в качестве природного символа города цветок рододендрона остроконечного, широко известного под названием багульник, произрастающего на юге Приморского края, в том числе в окрестностях Владивостока.
Ранее, 18 июля, профильный комитет уже одобрил проект изменений в Устав, рекомендовав коллегам принять проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав города Владивостока» в первом чтении. На очередном заседании Думы 26 июля большинство депутатов поддержали это решение. Следующим этапом станет обсуждение новых положений Устава на публичных слушаниях, которые намечены на 14 сентября.
- «День тигра» - экологический праздник, который направлен на привлечение внимания людей к сохранению популяции амурского тигра. Ежегодное проведение этого городского праздника стало уже широко поддерживаемой жителями Владивостока традицией. В рамках «Дня тигра» в городе проходит массовое театрализованное шествие, конкурсы, состязания, выступления творческих коллективов. Проектом муниципального правового акта предлагается правовое закрепление данной традиции в Уставе Владивостока», - отметил председатель Думы Владивостока Андрей БРИК.
«Спецзавод» передали вместе с полномочиями
На очередном заседании 26 июля Дума Владивостока согласовала перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Приморского края. На этот раз в перечне значился только один объект - это имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Спецзавод № 1». Основным видом деятельности этого предприятия является прием бытовых и производственных отходов с последующей переработкой и утилизацией путем сжигания либо захоронения. Организация такой деятельности теперь отнесена к полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ.
- В связи с перераспределением полномочий возникает необходимость в передаче имущества, необходимого для организации такой деятельности, с уровня муниципалитета на уровень субъекта, - подчеркнула первый заместитель главы администрации города Владивостока Екатерина ХИМИЧ.
По итогам голосования решение о передаче «Спецзавода №1» было одобрено Думой.
- Город передает имущество в соответствии с изменением федерального законодательства, - акцентировал внимание председатель комитета Думы Владивостока по экономической политике и муниципальной собственности Василий ВАСИЛЬЕВ.
Список ТОСов вновь пополнился
Во Владивостоке продолжает активно развиваться территориальное общественное самоуправление (ТОС). За время работы Думы Владивостока пятого созыва депутаты уже несколько раз рассматривали вопросы о согласовании границ ТОСов. Не стало исключением и июльское заседание: городские депутаты согласовали границы ТОС «Патрокл-Басаргина» и ТОС «Кузнецова 2018».
Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза Чемерис отметила, что эти вопросы были ранее детально рассмотрены на заседаниях рабочей группы по ТОС и профильного комитета.
- Территориальное общественное самоуправление «Патрокл - Басаргина» утверждено в границах улицы Басаргина. В границы территориального общественного самоуправления «Кузнецова 2018» вошли пять домов по улице Адмирала Кузнецова, - рассказала Роза Чемерис.
На фото: Городским депутатам не до летнего отдыха...
Фото пресс-службы Думы Владивостока.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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