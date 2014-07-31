www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Политик из Приморья пошел по стопам Навального

31 Июля 2014, 14:12 | Приморье

Глава Дальнереченского городского округа и председатель местной думы Михаил ФИЛИПЕНКО, которого обвиняют в мошенничестве, намерен сохранить за собой депутатское кресло. Политик, являющийся фигурантом уголовного дела, выдвинул свою кандидатуру на выборах в думу ДГО, намеченных на 14 сентября.

Михаил Филипенко идет на выборы как самовыдвиженец по одномандатному округу №3 (с 2014 года дума ДГО будет формироваться из 19 депутатов, избираемых исключительно по округам – прим. автора). Кроме него, на этом округе уже выдвинулось двое других претендентов. Для регистрации в качестве кандидата Филипенко необходимо будет заручиться поддержкой избирателей, собрав подписи жителей округа.

Напомним, неприятности у главы Дальнереченска начались в конце 2013 года, когда против него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Следствие полагает, что Филиппенко и один из его коллег получили бюджетные средства в счет командировок во Владивосток, предоставляя подложные документы. Вскоре после возбуждения дела с мэра Дальнереченска была взята подписка о невыезде, а его членство в «Единой России» временно приостановили. В начале апреля прокуратура добилась временного отстранения Филипенко от должности главы ДГО, а вскоре уголовное дело в отношении чиновника было направлено в суд.

Тем не менее, по российскому законодательству гражданин, в отношении которого пока нет вступившего в силу обвинительного приговора суда по уголовному делу, не ограничивается каким-либо образом в избирательных правах. Более того, на федеральном уровне есть примеры, когда находившиеся под следствием кандидаты показывали неплохой результат на выборах: оппозиционер Алексей НАВАЛЬНЫЙ, проходивший обвиняемым по делу «Кировлеса», в 2013 году занял второе место на выборах мэра Москвы. Какая судьба ждет на выборах опального приморского главу, станет ясно в ближайшие недели.  

Артем СТРОГИН.  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: Дума  политик  дальнереченск  Навальный 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru