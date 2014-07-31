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Политик из Приморья пошел по стопам Навального
Глава Дальнереченского городского округа и председатель местной думы Михаил ФИЛИПЕНКО, которого обвиняют в мошенничестве, намерен сохранить за собой депутатское кресло. Политик, являющийся фигурантом уголовного дела, выдвинул свою кандидатуру на выборах в думу ДГО, намеченных на 14 сентября.
Михаил Филипенко идет на выборы как самовыдвиженец по одномандатному округу №3 (с 2014 года дума ДГО будет формироваться из 19 депутатов, избираемых исключительно по округам – прим. автора). Кроме него, на этом округе уже выдвинулось двое других претендентов. Для регистрации в качестве кандидата Филипенко необходимо будет заручиться поддержкой избирателей, собрав подписи жителей округа.
Напомним, неприятности у главы Дальнереченска начались в конце 2013 года, когда против него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Следствие полагает, что Филиппенко и один из его коллег получили бюджетные средства в счет командировок во Владивосток, предоставляя подложные документы. Вскоре после возбуждения дела с мэра Дальнереченска была взята подписка о невыезде, а его членство в «Единой России» временно приостановили. В начале апреля прокуратура добилась временного отстранения Филипенко от должности главы ДГО, а вскоре уголовное дело в отношении чиновника было направлено в суд.
Тем не менее, по российскому законодательству гражданин, в отношении которого пока нет вступившего в силу обвинительного приговора суда по уголовному делу, не ограничивается каким-либо образом в избирательных правах. Более того, на федеральном уровне есть примеры, когда находившиеся под следствием кандидаты показывали неплохой результат на выборах: оппозиционер Алексей НАВАЛЬНЫЙ, проходивший обвиняемым по делу «Кировлеса», в 2013 году занял второе место на выборах мэра Москвы. Какая судьба ждет на выборах опального приморского главу, станет ясно в ближайшие недели.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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