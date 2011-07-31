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Дорогие воины-тихоокеанцы!
Сердечно поздравляю вас и ваших близких с праздником Военно-Морского Флота!
Уже полтора века моряки-тихоокеанцы верой и правдой служат Отчизне здесь на дальневосточных рубежах, передавая из поколения в поколение героические традиции преданности воинскому долгу, Андреевскому флагу и нерушимому морскому братству. Именно многочисленные примеры героизма наших военморов сделали возможным присвоение Владивостоку почетного звания "Город воинской славы".
Военно-Морской Флот – это наша гордость, оплот мощи страны и гарант нашей мирной жизни. От боеготовности флота зависит авторитет России как великой морской державы. От этого статуса мы не намерены отказываться, поэтому сегодня перед военными моряками стоят сложные и ответственные задачи - повышение боеготовности, освоение современной техники.
Желаю всем Вам выдержки и смелости, доброго здоровья и благополучия, удачи и, по старой флотской традиции, семь футов под килем!
Председатель Законодательного Собрания Приморского края В.В. Горчаков
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