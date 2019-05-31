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В столице ДФО скоро заработает своё правительство
Губернатор Кожемяко затеял масштабную реорганизацию власти в Приморье
Администрация Приморского края будет переформатирована в Правительство. Планируется, что новая структура начнет функционировать уже с января следующего года. Как сообщила первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА, по поручению главы региона Олега КОЖЕМЯКО создана рабочая группа, которая уже на протяжении нескольких месяцев занимается вопросами, связанными с предстоящей реорганизацией.
«Сейчас перед руководством и органами исполнительной власти края стоят совсем другие задачи – более масштабные и стратегически важные, поэтому нам необходимо поднять статус органов власти. Во всех крупных субъектах Дальнего Востока новая структура уже действует и хорошо себя зарекомендовала», – отметила она.
В настоящее время сформирован и уже утвержден губернатором проект состава Правительства края. Ожидается, что будет проведена оптимизация, в том числе за счет слияния смежных департаментов. Например, предполагается объединение в одно министерство департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли. Будет создан департамент малого и среднего предпринимательства. Также планируется сокращение численности штата.
«Первым шагом на пути к реформе станет изменение Устава края. Мы планируем вынести этот вопрос на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Приморья в июне, а уже до конца года полностью завершить все процедуры, связанные с формированием Правительства», – подчеркнула первый замглавы региона.
Отметим, новый формат работы предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность Правительства. Само же Правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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