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В администрации Владивостока вновь будет работать Черепков

31 Мая 2019, 10:00 | Приморье
Сегодня, 31 мая, к своим обязанностям приступил новый заместитель главы города
 
Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров администрации Владивостока, Владимир Черепков будет курировать пять направлений в работе мэрии. Речь идет об управлении транспорта,  управлении по взаимодействию с правоохранительными органами, управлении международных отношений, управлении по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив, управлении по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
 
Владимир Викторович Черепков родился в 1974 году в Воронеже. Окончил НОУ ВПО «Университет Российской академии образования». В разное время работал на муниципальном предприятии Владивостока «Служба спасения», во Владивостокском поисково-спасательном отряде, Государственном учреждении Москвы «Пожарно-спасательный центр», «Центральном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России», департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы, «Городском агентстве управления инвестициями» (г. Москва). С апреля 2019 года занимал должность референта администрации Владивостока. Женат, трое детей.
 
Павел Дорофеев (фото)
 
 
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Теги: кадры  владивосток  мэрия  Черепков 



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