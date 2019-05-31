Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В администрации Владивостока вновь будет работать Черепков
31 Мая 2019, 10:00 | Приморье
Сегодня, 31 мая, к своим обязанностям приступил новый заместитель главы города
Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров администрации Владивостока, Владимир Черепков будет курировать пять направлений в работе мэрии. Речь идет об управлении транспорта, управлении по взаимодействию с правоохранительными органами, управлении международных отношений, управлении по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив, управлении по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Владимир Викторович Черепков родился в 1974 году в Воронеже. Окончил НОУ ВПО «Университет Российской академии образования». В разное время работал на муниципальном предприятии Владивостока «Служба спасения», во Владивостокском поисково-спасательном отряде, Государственном учреждении Москвы «Пожарно-спасательный центр», «Центральном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России», департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы, «Городском агентстве управления инвестициями» (г. Москва). С апреля 2019 года занимал должность референта администрации Владивостока. Женат, трое детей.
Павел Дорофеев (фото)
Автор:
Теги: кадры владивосток мэрия Черепков
Новости тематики
- В администрации Владивостока вновь будет работать Черепков
- Уссурийцев ждут в "Изумрудной долине" на первый политфорум "Люди Роста"
- МИД уполномочен защитить
- Поддержать решения, необходимые краю
- Развиваться сегодня, а не ждать завтра
- "Дело Пушкарева": Здесь читайте, здесь не читайте, а здесь я рыбу заворачивал
- Сбоку сырьевая припёка
- Серьезным намерениям - серьезную поддержку
- Самый богатый депутат Приморья Галуст Ахоян потерял свой статус
- Дело Пушкарева: Волки сыты
Новости раздела
- В администрации Владивостока вновь будет работать Черепков
- В Приморье портовик уступил дорогу соратнику экс-мэра
- Примерное поведение
- Мэр Владивостока продолжает кадровое обновление
- Уссурийцев ждут в "Изумрудной долине" на первый политфорум "Люди Роста"
- Депутаты Уссурийска начертили округа для собственных перевыборов
- МИД уполномочен защитить
- У главы Владивостока появился новый заместитель
- В праймериз "ЕР" во Владивостоке поучаствует бывший эсер
- Администрация Владивостока все-таки потеснит "Приморский водоканал"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- От "хрущевок" стоит как можно скорее избавиться
- Приморцы решили написать обращение к президенту Украины Зеленскому
- Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья
- НеТОРопливый подход
- Во Владивостоке наступил Новый год
- Кому выгодно дестабилизировать ситуацию в Находке?
- Снижение покупательского спроса и высокие тарифы тормозят развитие бизнеса в Приморье
- Бизнес-гороскоп: Девам рекомендовано отправляться к морю
- Джонки идут на абордаж
- Во Владивостоке открылась Международная туристическая выставка PITE-2019
Loading...