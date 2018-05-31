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Председателем Контрольно-счетной палаты Приморского края назначен Юрий Высоцкий
31 Мая 2018, 11:54 | Приморье
Такое решение приняли в среду, 30 мая, депутаты краевого Законодательного Собрания на очередном заседании
Кандидатуру нового председателя краевой КСП парламентариям представил глава Приморья Андрей Тарасенко. Врио Губернатора акцентировал внимание на том, что на этой должности необходим грамотный специалист, понимающий работу ведомств и предприятий, деятельность которых он проверяет.
«Я хотел найти такого независимого специалиста, который был бы в действительности профессионалом и указывал на ошибки, которые допускаются. Обратился за рекомендациями в Счетную палату РФ и Федеральную налоговую службу. Оба эти ведомства порекомендовали мне Юрия Владимировича Высоцкого. Он когда-то работал в Приморье. Ходатайствую за него», – отметил Андрей Тарасенко.
Юрий Высоцкий имеет высшее экономическое образование, окончил Авиационный институт, Благовещенский финансовый колледж. Позднее получил дополнительное образование по экономической специальности в области государственной службы.
«Юрий Владимирович имеет опыт в области государственного управления и контроля экономики и финансов не менее 12 лет, а общий трудовой его стаж – 30 лет. С декабря 2012 года по настоящее время работал руководителем межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Южному федеральному округу», – добавил Андрей Тарасенко.
Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик отметил, что он также внес на рассмотрение парламентариев кандидатуру Юрия Высоцкого.
«Юрий Владимирович с 2005 года занимал должности в государственных структурах, связанные с контрольно-надзорной деятельностью. Знаю его как честного, порядочно и высоко ответственного человека. Предлагаю поддержать его кандидатуру», – заявил Александр Ролик.
Назначение Юрия Высоцкого на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края одобрили 34 из 35 присутствующих на заседании депутатов Законодательного Собрания.
Юрий Высоцкий вступит в должность с 13 июня 2018 года.
Фото – Законодательное Собрание Приморского края.
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