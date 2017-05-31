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"Новая история" во Владивостоке будет продолжением "старой"

31 Мая 2017, 12:30 | Приморье

Костяк фракции «Единая Россия» в нынешней Думе Владивостока имеет хорошие шансы продолжить работу и в следующем созыве. Это стало ясно по итогам состоявшихся 28 мая праймериз, где избиратели, как правило, предпочитали поддержать действующих депутатов по своим округам. А в тех округах, где изначально фаворитами считались кандидаты от условного «блока НИКОЛАЕВА», после самоотвода последних в лидеры вышли представители бизнеса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

После заявлений губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и секретаря Генсовета «ЕР» Сергея НЕВЕРОВА о недопустимости прихода во власть людей, связанных с криминалом, главной интригой оставалась судьба кандидатов, ассоциировавшихся с бывшим мэром Владивостока. Несмотря на то, что сюжеты о деятельности фонда Владимира Николаева в последние дни перед праймериз исчезли из эфира местных каналов, публичные мероприятия «меценатов» только набирали свою интенсивность: так, буквально накануне дня тишины состоялось открытие организованной фондом VVN спартакиады.

И все же в бюллетенях в день праймериз фамилии «николаевских» оказались аккуратно вычеркнуты. Большинство кураторов социальных программ экс-мэра, а также представителей аффилированных с его семьей структур в последний момент взяли самоотвод – по официальной версии, по собственному желанию. В свою очередь, расклад сил на округе №17 обеспечил выход из избирательной гонки действующего депутата Зинаиды КИМ, в отношении которой было возбуждено уголовное дело в связи с нашумевшей историей о махинациях с открепительными удостоверениями на выборах в ЗС ПК. Общее количество дошедших до праймериз претендентов в отсутствие «людей Николаева» составило 118 человек.

По предварительным данным, на момент сдачи номера в печать, как минимум половина действующих депутатов-единороссов стала лидерами предварительного голосования в своих округах. Там, где нынешние депутаты не выдвигались, в лидеры, как правило, выходили представители крупного и среднего бизнеса. И, как часто бывает во Владивостоке, выборы - хоть и предварительные – не обошлись без скандалов и громких обвинений. Правда, количество жалоб, поданных некоторыми кандидатами, создает впечатление, что единственной целью их участия в праймериз являлась компрометация самой процедуры предварительного голосования (ПГ) во Владивостоке. Вряд ли стоит считать совпадением тот факт, что фамилии некоторых активных жалобщиков уже фигурировали в ходе памятных для «Единой России» спасских выборов 2015 года… И как позднее сообщил оргкомитет ПГ по Владивостоке, в процессе рассмотрения жалоб ни один из заявленных фактов не был достоверно подтвержден.

Всего, по официальным данным партии, возможностью принять участие в отборе кандидатов в депутаты Думы Владивостока воспользовались 5,78% жителей города, обладающих избирательным правом. Это заметно выше, чем год назад на праймериз по выборам кандидатов от «ЕР» в Госдуму и Законодательное Собрание. Напомним, что в столице Приморья была применена модель ПГ, где проголосовать могли все без исключения избиратели.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: единая россия  миклушевский  выборы 



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