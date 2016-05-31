Властям Спасска придется пройти между Сциллой и Харибдой

Сегодня, 31 мая, недавно избранная дума Спасска-Дальнего собирается наконец утвердить бюджет города на текущий год. Это необходимо, чтобы претендовать на очередную порцию финансовой помощи от краевой администрации: предыдущих субсидий и кредитов оказалось недостаточно, чтобы покрыть все муниципальные долги. Сити-менеджер Спасска Вадим МИРОНЕНКО уже стал обвиняемым по уголовному делу о нецелевом расходовании средств, но в противном случае бюджетники города могут остаться без средств к существованию аккурат накануне парламентских выборов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что проблемы с балансировкой муниципального бюджета ГО Спасске-Дальнего начались еще в 2012 году. К концу 2014-го, когда город возглавил экс-глава «Дальэнергосбыта» Вадим Мироненко, кредиторская задолженность муниципалитета достигла 175 млн руб. Сегодня задолженность городского округа перед поставщиками услуг, налоговой инспекцией и социальными фондами достигла 400 млн руб., что превышает годовой бюджет Спасска.

Весной текущего года власти города вновь обратились за финансовой помощью к администрации Приморья. В начале апреля состоялись два совещания с участием первого вице-губернатора Василия УСОЛЬЦЕВА, руководителей краевых департаментов и депутатов Заксобрания. По итогам город взял на себя обязательство создать не менее 1 тыс. рабочих мест и увеличить сборы по НДФЛ на 10 млн руб., а краевые власти обещали рассмотреть возможность предоставления финансовой помощи Спасску. Но в мае власти города вновь попытались повлиять на ситуацию через краевой парламент, где бюджетный кризис в Спасске давно вызывает опасения. В письме, направленном спикером ЗС ПК Виктором ГОРЧАКОВЫМ в адрес профильного комитета Заксобрания, не исключается, что «сложившаяся ситуация грозит приостановкой деятельности ряда бюджетных учреждений Спасска и, как следствие, ростом протестной активности в городе».

Как выяснилось в ходе недавнего заседания бюджетного комитета ЗС ПК, объем краевых субсидий Спасску за последние три года составил 190 млн руб. Однако значительная часть целевых средств, поступивших в бюджет города из краевой казны, в 2015 году и начале 2016 года расходовалась не по назначению – на зарплату работникам бюджетной сферы и погашение долгов. Например, 38,6 млн руб., выделенных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, пошли на оплату исполнительных листов КГУП «Примтеплоэнерго» и Пенсионного фонда РФ. По фактам нецелевого расходования средств в отношении и.о. главы администрации Спасска Вадима Мироненко было возбуждено уголовное дело, которое в мае передали в суд для рассмотрения по существу.

В марте текущего года администрацией Приморья было инициировано принудительное изъятие из муниципального бюджета 14,5 млн руб. Для небольшого города эта сумма оказалась критической, и в результате в Спасске приостановлено начисление социальных выплат и заработных плат.

- Сегодня мы выплачиваем зарплаты бюджетникам через комиссии по трудовым спорам. Люди собираются дважды в неделю, пишут заявления в комиссию, и мы оплачиваем. Другие платежи через наши расчетные счета не проходят, - рассказал Вадим Мироненко.

Сейчас долг города по бюджетным кредитам составляет 110 млн руб., по коммерческим - 90 млн руб. Скорее всего, и в 2016 году спассчане без краевых денег не обойдутся. Впрочем, замдиректора департамента финансов Приморского края Наталья СНИТКО обратила внимание, что регион не вправе выделять новую финансовую помощь Спасску до тех пор, пока не утвержден бюджет города на 2016 год.

- В прошлом году мы выделили Спасску 150 млн руб. на погашение долгов прошлых лет. Но сегодня кредиторская задолженность города достигла 200 млн руб. При этом город не взыскивает долги с арендаторов муниципального имущества, - обратила внимание депутатов Наталья Снитко, призвав краевой парламент принудить органы власти Спасска выполнять бюджетное законодательство.

В департаменте считают, что текущих доходов муниципалитета хватает для осуществления текущих расходов, поэтому финансовая помощь от края должна идти исключительно на покрытие кредиторской задолженности. В свою очередь, утвердить бюджет Спасска планируется лишь 31 мая, поскольку дума города цементников приступила к работе всего полмесяца назад. По прогнозу Вадима Мироненко, планируемый объем доходов бюджета Спасска в 2016 году составит 346 млн руб., в то время как обязательные к исполнению расходы (зарплаты, начисления на фонд оплаты труда, обслуживание муниципального долга, оплата исполнительных листов и т.п.) составят не менее 427 млн руб. Исполнительные листы еще на 40 млн руб. могут быть предъявлены к оплате в любое время, добавил Мироненко.

Сегодня власти Спасска просят выделить из краевого бюджета в 2016 году 200 млн руб. Эта сумма равна объему субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые планируется выделить на все муниципалитеты Приморья в текущем году. И если все отдать Спасску, тогда не останется средств для помощи другим «проблемным» районам, таким как Ольгинский. Ожидается, что решение по объемам бюджетных субсидий Спасску будет принято руководством Приморья в июле.

- Надо поступать как Евросоюз, который не выделяет финансовую помощь, пока страны не выполнят целый ряд условий. Нужно совершенствовать бюджетное законодательство края и определять правила, нарушать которые нельзя, - считает депутат краевого парламента Геннадий ЛАЗАРЕВ.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.