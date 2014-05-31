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Губернатор Приморья ушел в отставку
Президент России принял досрочную отставку губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
Глава региона во время встречи с президентом рассказал ему о своем намерении пойти на досрочные выборы, чтобы продолжить работу уже в качестве всенародно избранного губернатора. До сентябрьских выборов Миклушевский останется в должности исполняющего обязанности главы региона, сообщает «Первый канал».
В начале встречи губернатор Приморья рассказал президенту о положении дел в крае. Отдельно остановился на почти четырехкратном росте иностранных инвестиций, который зафиксировали в минувшем году - во многом повышение интереса к приморским предприятия связано с проведенным в 2012 году саммитом АТЭС. Так же Владимир Миклушевский отметил, что в регионе успешно исполняются майские указы, многие - с опережением запланированных сроков. Обсудили и темы, напрямую не связанные с экономикой – работу ДВФУ и театра оперы и балета на Чуркине.
Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Духаст Вячеславыч21:27, 31.05.2014#
Какой смысл этой отставки. Если губернатор остается исполняющим обязанности и будет использовать имеющийся административный ресурс для выборов. И так в любом регионе. Теже яйца, только сбоку. Простая формальность, как переименование милиции в полицию и другие подобные вещи.
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поздравляю приморье с началом очередного шоу - типа выборы в губернаторы. . . приношу свои соболезнования тем кто не будет знать некоторое время - кому нести. . .