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Губернатор Приморья ушел в отставку

31 Мая 2014, 19:19 | Приморье

Президент России принял досрочную отставку губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

Глава региона во время встречи с президентом рассказал ему о своем намерении пойти на досрочные выборы, чтобы продолжить работу уже в качестве всенародно избранного губернатора.  До сентябрьских выборов Миклушевский останется в должности исполняющего обязанности главы региона, сообщает «Первый канал».

В начале встречи губернатор Приморья рассказал президенту о положении дел в крае. Отдельно остановился на почти четырехкратном росте иностранных инвестиций, который зафиксировали в минувшем году - во многом повышение интереса к приморским предприятия связано с проведенным в 2012 году саммитом АТЭС. Так же Владимир Миклушевский отметил, что в регионе успешно исполняются майские указы, многие - с опережением запланированных сроков. Обсудили и темы, напрямую не связанные с экономикой – работу ДВФУ и театра оперы и балета на Чуркине.

Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: приморье  выборы  миклушевский  политика  отставка 



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Комментарии

  • Ваня20:18, 31.05.2014#

    поздравляю приморье с началом очередного шоу - типа выборы в губернаторы. . . приношу свои соболезнования тем кто не будет знать некоторое время - кому нести. . .

  • Primorskiy20:33, 31.05.2014#

    это начало?. . .

  • Псевдоним20:59, 31.05.2014#

    опять детишки на карусельках во время выборов, , ,

  • Духаст Вячеславыч21:27, 31.05.2014#

    Какой смысл этой отставки. Если губернатор остается исполняющим обязанности и будет использовать имеющийся административный ресурс для выборов. И так в любом регионе. Теже яйца, только сбоку. Простая формальность, как переименование милиции в полицию и другие подобные вещи.

  • Псевдоним23:57, 31.05.2014#

    Где-то он обделался крупно … поэтому поспешил ретироваться … А чтобы более детально разобраться - временно исполняющий ;-)

  • Псевдоним00:03, 01.06.2014#

    Какой-то гнусный фарс. Выборы - формальность? Чуаачок и не скрывает, что сомнений в "продолжать" и "всенародно" у него ни на грамм. Из принципа схожу на выборы, чтобы проголосовать против этого фигляра.

  • гражданка00:13, 01.06.2014#

    До каких пор народ в нашей стране за идиотов держать будут? Как уже надоели эти политические игрища!

  • вредная00:13, 01.06.2014#

    Опять в пустую потраченные деньги. Ну, кому это надо?

  • Псевдоним11:02, 01.06.2014#

    Все жалуются на Миклушевского - его оставили. Чего опять жаловаться? Тем более преждевременно.

  • Псевдоним00:20, 01.06.2014#

    уходя, уходи. . фарс и фикция. . имитация

  • гость00:34, 01.06.2014#

    Какая-то х е р н я. Зачем в эти игры играть?

  • Skunk00:54, 01.06.2014#

    А чем плох Миклушевский? Лепит справно, разбойностью облика не отличается. Придираетесь, господа! Хуже видали:)

  • Псевдоним01:25, 01.06.2014#

    какая нам разница кто будет губернатором. лишь бы была Советская Власть и Конституция РФ защищалась. Но дело в том, что не нравится ВВМ конституцию защищать и блюсти ее Законы иначе надо стать святым.

  • Псевдоним03:45, 01.06.2014#

    Достала уже эта кодла со своими манипуляциями

  • студент истфака02:02, 05.06.2014#

    Ибаааа! Раньше, помницца, были обязательные для изучения АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ. А теперь - МАЙСКИЕ УКАЗЫ. Совок живее всех живых, однако! Миклушевского - в путлерюгенд, однозначно )))

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