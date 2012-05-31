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Председатель Дальнегорской думы Теребилов отозван
ПРИМОРЬЕ, 31 мая, ZRPRESS. 30 мая в Дальнегорске состоялось внеочередное заседание городской Думы, рассмотревшее один вопрос – об отзыве председателя Думы Александра ТЕРЕЬИЛОВА.
Фактически депутаты отозвали его без его присутствия, что позволяется сделать после недавнего внесения изменений в регламент Думы.
Как сообщил депутат Дмитрий ЛУЦУК, из 21 депутата Думы присутствовало 18. Отсутствовало трое, в том числе находящийся на больничном А.Теребилов. За отзыв председателя Думы проголосовало 13 человек, четверо были против, один бюллетень признали недействительным. Таким образом, со вчерашнего дня А.Теребилов – простой депутат Думы ДГО. А на сегодняшнем, уже очередном заседании Думы Дальнегорска планируется, кроме прочего, еще и переизбрать секретаря Думы, которым до сих пор является верная сторонница А.Теребилова Светлана ТАРОЩИНА.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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