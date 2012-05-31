Партийный взгляд на Приморье оказался не пристальным

На круглый стол «Основные направления социально-экономического развития Приморского края: партийный взгляд» собрались было депутаты Приморского парламента. Однако лидеров фракций на круглом столе не было, партийный взгляд на развитие края оказался не ясным.

Администрация Приморья начала разработку программы социально-экономического развития края. В ее основе - госпрограммы. Есть экспертная группа, есть сформулированное ей техническое задание. Однако депутатам показалось, что они несколько отодвинуты от работы над программой. Словом, как бы там ни было, круглый стол был призван выслушать партийный взгляд на социально-экономическое развитие Приморья.

Хоть какое-то представление о том, как видит край в будущем «Справедливая Россия», можно было составить по выступлению депутата Думы Владивостока Александра ЮРТАЕВА, заменившего на круглом столе лидера фракции Константина МЕЖОНОВА. Справедливороссы предлагают кластерное развитие территорий, возвращение на уровень МО системы здравоохранения и права распоряжения землей, выступают за всемерное снижение тарифов и льготы для инвесторов.

Фракция КПРФ предлагает все деньги, выделяемые по программам, например, поддержки предпринимательства, раздать предпринимателям, а не проводить малоэффективные бизнес-семинары. По словам озвучившего коммунистическое видение развития края Артема САМСОНОВА, розданные деньги люди сами «отнесут кому надо», вот и заработает рыночный механизм.

Мнение краевой организации ЛДПР неизвестно. А видение будущего Приморья членами фракции «Единой России», видимо, надо понимать со слов депутатов Джамбулата ТЕКИЕВА и Галуста АХОЯНА. Оно – преимущественно в льготах для инвесторов. По их мнению, без льгот ни отечественные, ни тем более иностранные инвесторы на Дальний Восток не придут. И с ними, собственно, никто не спорил.

Программа социально-экономического развития разрабатывается с учетом того, что действовать она будет в условиях практического отсутствия федеральных вливаний в регион по сравнению с тем объемом средств, что были направлены в край для подготовки к саммиту АТЭС.

Программа для предложений открыта, ознакомиться с ней можно на сайте департамента промышленности и транспорта администрации края.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».