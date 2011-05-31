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Правила выборов изменились
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) значительную часть майской сессии посвятили вопросам предстоящей избирательной кампании, которая, как известно, завершится голосованием 4 декабря этого года. В целом же законодатели рассмотрели 30 вопросов.
Поправки в Избирательный кодекс приняты
Согласно поправкам, предложенным Избирательной комиссией Приморского края, меняются правила игры для партий. Теперь они должны будут формировать не один, а сразу 10 региональных списков. Каждый из списков будет соответствовать двум граничащим между собой одномандатным избирательным округам. В общей части списка будет от 3 до 5 кандидатов, в региональных - от 2 до 5 кандидатов. В результате каждая партия сможет включить в свой список от 25 до 55 кандидатур.
Кроме того, значительно возрастает избирательный фонд. На выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края партии смогут потратить до 100 млн рублей, вместо ранее разрешенного лимита в 30 млн рублей. Кандидатам-одномандатникам планка поднята с 3 млн рублей до 10 млн рублей.
Оппозиционеры выступили резко против изменений. Целую серию инициатив выдвинул депутат от КПРФ Павел АШИХМИН. Например, он предложил число списков уменьшить в два раза, с 10 до 5, а также выступил против увеличения избирательного фонда.
Однако коллеги-депутаты, большинство которых составляют единороссы, не поддержали оппозиционеров. Подавляющим большинством голосов, 25 против 3, они приняли поправки, предложенные Избиркомом Приморья.
При распределении депутатских мандатов между списками кандидатов будет использован метод делителей, то есть чем выше в процентах поддержка избирателей той или иной политической партии на территориях, которым соответствует региональная группа, тем выше шанс получить мандат у кандидатов, баллотирующихся по региональному партийному списку.
Избирком Приморья обновится
На майской сессии депутаты дали старт формированию нового состава Избиркома Приморья. Полномочия нынешних членов крайизбиркома истекают 15 августа 2011 года, поэтому по закону ЗС ПК необходимо было принять постановление о начале процедуры формирования нового состава Избирательной комиссии Приморского края не позднее 15 июня 2011 года.
Половину состава сформирует губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, а вторую половину – депутаты ЗС ПК. Но предлагать кандидатуры имеют право любые политические партии и общественные организации. Законодательное собрание ждет предложения до 18 часов 4 июля 2011 года.
Контрольно-счетная палата обретет новый статус
Продолжительные споры вокруг принципов формирования Контрольно-счетной палаты завершились консенсусом между губернатором и ЗС ПК.
Как известно, депутаты не соглашались с предложением администрации Приморского края, предлагавшей отдать право назначать председателя КСП губернатору. Ведь КСП и должна проверять деятельность исполнительной власти, а также краевых государственных предприятий.
Но последний вариант администрация разработала в соответствии с федеральным законом, который уже принят и вступит в силу осенью 2011 года.
- С 1 октября вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым есть три субъекта, имеющих право вносить кандидатуру председателя КСП, - губернатор, спикер и группа депутатов. Такой же принцип мы предусмотрели в нашем проекте краевого закона, - сообщил депутатам вице-губернатор Александр ШЕМЕЛЕВ.
Депутаты большинством голосов одобрили закон о КСП в первом чтении. Закон устанавливает правовой статус региональной Контрольно-счетной палаты, определяет ее структуру, порядок назначения на должности председателя, его заместителя, аудиторов, круг полномочий, права и обязанности должностных лиц.
В соответствии с законом КСП обретет статус юридического лица. Расширятся полномочия аудиторов, в том числе появится право изъятия документов и опечатывания помещений. Контрольно-счетная палата сформирует собственный аппарат.
Арендаторы леса ответят
Приморские законодатели выступили с инициативой. Они предложили своим коллегам в Государственной Думе РФ внести изменения в две статьи Лесного кодекса РФ.
- В действующей редакции не ясно, кто отвечает за борьбу с браконьерами и пожарами. Наши поправки определяют обязанности арендаторов и четко прописывают, кто отвечает за борьбу с браконьерами и пожарами, - пояснил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК Сергей СИДОРЕНКО.
Законодатели предлагают возложить обязанности по охране лесных участков от незаконных рубок на их арендаторов и установить ответственность за неисполнение таких обязательств.
На сессии были приведены следующие факты: незаконные рубки превратились в одну из главных проблем, негативно влияющих на развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса. В 2009 году объем «черной» древесины в Приморском крае превысил 50,2 тыс. м3, что нанесло ущерб на сумму 1 млрд 812 млн рублей, в 2010 году – 61 тыс. м3, ущерб составил 2 млрд 775 млн рублей. При этом более 50% незаконных рубок фиксируется на участках лесного фонда, переданных в аренду для заготовки древесины лесопромышленным компаниям. При расследовании фактов незаконных рубок на арендных участках нередко нарушителями являются сам арендатор или его подрядчики. Но на сегодняшний день охрана переданных по договору аренды лесных участков законодательством не предусмотрена.
Здравоохранение получит еще 1,9 млрд рублей
Депутаты Законодательного собрания на майском заседании в трех чтениях одобрили поправки в краевой бюджет текущего года. Изменения в основном связаны с целевым федеральным траншем. В итоге доходы бюджета Приморья выросли на 3 млрд 103 млн рублей. Из них 1,9 млрд рублей, в частности, будет направлено на реализацию программы модернизации здравоохранения Приморского края. Напомним, что всего финансирование данной программы в 2011-2012 году составит 6,5 млрд рублей.
Также 127 млн рублей поступило на жилье для детей-сирот, 124 млн рублей – на поддержку сельхозпроизводителей, 175 млн рублей – на закупку специализированной лесопожарной техники. Кроме того, одна из крупных организаций, осуществляющих сейчас деятельность на территории Приморского края, внесла добровольный взнос в размере 700 млн рублей на строительство концертно-спортивного комплекса во Владивостоке. Эти средства также учтены при корректировке.
Расходы краевого бюджета увеличиваются на 3 млрд 359 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены в том числе на подготовку к саммиту АТЭС, обеспечение льготного проезда на железнодорожном транспорте обучающимся, социальное развитие села – планируется, что 50 млн рублей пойдут на реконструкцию Ханкайского водовода.
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