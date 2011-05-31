Дума Дальнегорска жалуется президенту

Депутаты дальнегорской думы на последнем внеочередном заседании решили обратиться к президенту России с жалобой на местную прокуратуру – ну не дает она им разрешения на внесение изменений в Устав города, по которым выборы мэра отменяются. Думцы обвиняют сотрудников надзорного органа в превышении должностных полномочий.

Напомним, что дальнегорские парламентарии внесли изменения в Устав города, по которым выборы главы отменяются, глава городского округа избирается из числа депутатов городской думы, назначается также на конкурсной основе сити-менеджер, или глава горадминистрации.

Решение о внесении изменений в Устав округа было опротестовано местной прокуратурой. Причина - нарушение действующего законодательства. При проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав были допущены нарушения, это выявила прокурорская проверка (не все желающие смогли принять участие в обсуждении изменений в Устав на публичных слушаниях, потому что часть людей просто не поместилась в зале заседаний). Кроме того, в надзорный орган поступили сразу несколько заявлений от граждан, общественных организаций и учреждений с жалобой на нарушение закона.