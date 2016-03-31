В Октябрьском районе главу выбрали единогласно

Очередной конкурс на замещение должности главы района завершился в Приморье. Его особенностями стали участие минимально возможного количества претендентов, а также единогласное одобрение кандидатуры победителя, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», заявление на участие в конкурсе подало минимально возможное число претендентов - два человека. Это Евгений НИЧИПОРУК и Алексей ШМУРАТКО. 21 марта по итогам второго этапа конкурса комиссия допустила до голосования в районной думе обе кандидатуры. А 24 марта на своем очередном заседании местные депутаты единогласно избрали главой Октябрьского района Евгения Ничипорука. Кстати, голосование по главному для района кадровому вопросу было открытым.

Новый руководитель муниципалитета имеет юридическое образование, 26-летний стаж работы, в том числе в органах прокуратуры Приморского края. Евгений Ничипорук женат, воспитывает сына.

Как уточнили в департаменте внутренней политики Приморского края, глава Октябрьского района стал тринадцатым руководителем территории, избранным после перехода к конкурсной системе. Таким образом, избранные по «старым» правилам главы на сегодня продолжают работать в 21 муниципальном образовании Приморья.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.