Губернатор Приморья хочет уменьшить финнагрузку на села

ПРИМОРЬЕ, 30 марта, ZRPRESS. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе поездки в Шкотовский район края заявил, что готов обратиться с предложением о внесении поправок в региональное законодательство, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на сельские поселения в реализации социальных проектов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации администрации, в поселке Шкотово губернатору сообщили, что здесь существует большая проблема с нехваткой мест в детском саду. В поселке проживает более пяти тысяч человек, в том числе 311 детей дошкольного возраста, при этом в Шкотово один детский сад на 88 мест.

Как рассказал Владимиру Миклушевскому глава района, на строительство нового детсада необходимо 198 миллионов рублей, но после изменений в законодательстве на местный бюджет легла большая нагрузка по финансированию таких проектов. Сейчас из бюджета района на строительство детского сада нужно выделить 30% от всей стоимости.

Губернатор края отметил, что эта проблема должна быть обязательно решена.

"Я готов обратиться с предложением о внесении поправок в краевое законодательство, чтобы уменьшить бремя финансовой нагрузки по реализации таких проектов для сельских поселений", - отметил Владимир Миклушевский.

Также он рекомендовал администрации района рассмотреть проект детских садов, которые построены в микрорайоне "Снеговая Падь" во Владивостоке. Стоимость строительства этих детских садов также составляет 200 миллионов рублей, но в каждом из них есть бассейн, отмечает пресс-служба.