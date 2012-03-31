Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор Приморья хочет уменьшить финнагрузку на села
ПРИМОРЬЕ, 30 марта, ZRPRESS. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе поездки в Шкотовский район края заявил, что готов обратиться с предложением о внесении поправок в региональное законодательство, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на сельские поселения в реализации социальных проектов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации администрации, в поселке Шкотово губернатору сообщили, что здесь существует большая проблема с нехваткой мест в детском саду. В поселке проживает более пяти тысяч человек, в том числе 311 детей дошкольного возраста, при этом в Шкотово один детский сад на 88 мест.
Как рассказал Владимиру Миклушевскому глава района, на строительство нового детсада необходимо 198 миллионов рублей, но после изменений в законодательстве на местный бюджет легла большая нагрузка по финансированию таких проектов. Сейчас из бюджета района на строительство детского сада нужно выделить 30% от всей стоимости.
Губернатор края отметил, что эта проблема должна быть обязательно решена.
"Я готов обратиться с предложением о внесении поправок в краевое законодательство, чтобы уменьшить бремя финансовой нагрузки по реализации таких проектов для сельских поселений", - отметил Владимир Миклушевский.
Также он рекомендовал администрации района рассмотреть проект детских садов, которые построены в микрорайоне "Снеговая Падь" во Владивостоке. Стоимость строительства этих детских садов также составляет 200 миллионов рублей, но в каждом из них есть бассейн, отмечает пресс-служба.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Кожемяко получил право на самовыдвижение в губернаторы Приморья
- Устав и бюджет меняются вместе с городом
- Олег Кожемяко может стать самовыдвиженцем
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Ветераны боевых действий Приморья: Мы верим в Андрея Тарасенко
- "Матери России": Андрей Тарасенко знает, что нужно делать
- Митинг-концерт в поддержку Андрея Тарасенко пройдет во Владивостоке
- Общественная палата Приморья: Андрей Тарасенко еще врио, но уже очень многое сделал для края
- Общественный контроль Владивостока: Много людей готовы подтвердить факт подкупа избирателей
Новости раздела
- Олег Кожемяко в Михайловском районе Приморья будет решать "все вопросы кардинально"
- Казаки Приморья хотят защищать границу на коммерческой основе
- "Я за открытые выборы, пусть горожане выберут, кого любят"
- Разгребать партийные завалы в Приморье поручено женщине
- Два наказа оставил Думе Владивостока Виталий Веркеенко
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Сошел с дистанции
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Депутаты из приморской глубинки обратились к врио губернатора Олегу Кожемяко с просьбой
- "Он разрешил все политические конфликты, которые мешали региону"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье