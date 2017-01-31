Парламент Приморья утвердил председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты

Первое в 2017 году заседание Законодательного Собрания Приморья было посвящено решению кадровых вопросов. Депутаты обновили состав Контрольно-счетной палаты (КСП) Приморского края, назначили мировых судей, дали старт формированию нового созыва краевой Общественной палаты и увеличили максимальное количество помощников депутата, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Первый вопрос, который приморские законодатели рассмотрели в 2017 году, касался назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края.

Должности и кандидаты

По словам председателя ЗС ПК Александра РОЛИКА, на этот пост была предложена одна кандидатура - это Игорь ВАТУЛИН, который с 2014 года возглавляет департамент государственных программ и внутреннего финансового контроля администрации Приморья. В ходе обсуждения вопроса на заседании Законодательного Собрания губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ охарактеризовал Игоря Ватулина как эффективного управленца, принципиального и бескомпромиссного человека. Большинством голосов депутаты поддержали предложенного главой региона кандидата.

- У Игоря Ватулина есть опыт работы в департаменте, цели и задачи которого «созвучны» с работой КСП. Мы одинаково смотрим на такие вопросы, как критерии эффективности расходования бюджетных средств, контроль за исполнением государственных программ и других публичных обязательств, которые берут на себя депутаты и исполнительная власть, - поделился мнением председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС.

Добавим, что ранее, при рассмотрении вопроса о назначении главного аудитора Приморья профильным комитетом, Игорь Ватулин акцентировал внимание депутатов на том, что функции возглавляемого им департамента во многом схожи с функциями КСП, осуществляющей внешний финансовый контроль.

- Цели, задачи и объекты контроля у нас одинаковы. Департамент неоднократно проводил совместные проверки с Контрольно-счетной палатой. Это позволило расширить объем проверяемых средств и ускорить процесс проверки, - отметил Ватулин.

Помимо председателя КСП, парламентарии 25 января утвердили кандидатуры троих аудиторов Палаты. Это действующие аудиторы Виктория ПЛЫГУНОВА и Наталья ГУНЧЕНКО, а также Светлана ИОНИНА, ранее замещавшая должность главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты.

Среди других решений, принятых краевыми законодателями в ходе январской сессии, можно выделить постановление о начале формирования Общественной палаты ПК второго созыва. Оно начнется 6 февраля и завершится к маю, при этом Законодательное Собрание в рамках своей квоты утвердит 10 из 30 членов Палаты. Кроме того, парламентарии изменили положение о помощниках депутатов: количество помощников, работающих по срочному трудовому договору или осуществляющих деятельность на общественных началах, увеличено с 7 до 10 человек. Как уточнил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий НОВИКОВ, при этом фонд зарплаты помощников останется прежним, что не повлечет роста расходов краевого бюджета.

Отлов по новым правилам

В трех чтениях депутаты приняли поправки в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных». Как доложил депутатам руководитель Государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрий КУЗИН, речь идет о коррекции норматива численности животных, подлежащих отлову – необходимость такого шага продиктована изменением численности населения края.

Парламентарии необходимые поправки утвердили, однако акцентировали внимание на необходимости дальнейшего совершенствования правовой базы в данном вопросе: в адрес краевых законодателей поступает большое количество обращений как от граждан, так и от муниципальных властей – проблема с отловом бродячих животных практически не решается.

- Несмотря на то что требования по отлову и содержанию животных были смягчены, крупные муниципалитеты не могут провести аукционы: компании не подают заявки на участие, - объяснил суть проблемы председатель комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Евгений ЗОТОВ. – Есть проблемы с выделением земельных участков под места содержания отловленных собак, определением суммы расходов на их содержание.

Депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО подчеркнул, что особенно остро проблема бродячих животных стоит на отдаленных территориях Приморья. Он предложил провести в краевом парламенте совещание с участием представителей компаний, готовых заняться отловом животных, чтобы попытаться вместе найти решение вопроса. В свою очередь, председатель ЗС Приморья Александр Ролик напомнил, что вышеупомянутый закон включен в план мониторинга правоприменения краевых законов на 2017 год.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.