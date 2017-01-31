В Совете Федерации Людмила Талабаева из Приморья не чувствует себя новичком

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечает член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева

В конце января исполнилось 100 дней с того момента, как лидер приморских единороссов Людмила ТАЛАБАЕВА приступила к работе в Совете Федерации. В интервью деловой газете «Золотой Рог» новый приморский сенатор подвела итоги своего «стартового отрезка» в Совфеде, а также высказала мнение о текущем моменте в политической жизни Приморья.

«Новичком себя не чувствую»

- Людмила Заумовна, каковы Ваши впечатления от первых месяцев в Совете Федерации? Отличается ли принципиально работа сенатора от работы депутата городской думы?

- Для того, чтобы написать хороший закон, нужно представлять себе, как он будет работать на местах. Поэтому девять лет в муниципальной думе - пять из них в качестве председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов - стали для меня огромной школой. Без опыта работы депутатом Думы Владивостока мне было бы очень сложно сегодня в Совете Федерации… Не случайно, что большинство сенаторов - это бывшие депутаты и председатели региональных парламентов, вице-губернаторы и главы регионов. Они хорошо представляют, как разрабатываются, принимаются и исполняются законы. Поэтому впечатления от работы в СФ у меня очень хорошие.

На мой взгляд, главная роль Совета Федерации как верхней палаты Федерального Собрания - это проверка идеологии того или иного закона, принятого Государственной Думой. Проще говоря, сенаторы всегда оценивают: направлена ли идеология этого закона на благо для человека, для страны? Если да, то закон будет одобрен сенаторами. Если с идеологией что-то не так, если не учтено мнение общества, мы направляем документ на доработку. К счастью, сегодня власть перед принятием или изменением любого закона очень много советуется с общественными организациями, ассоциациями, экспертами. И пусть принимать законы стало немного сложнее, этот путь позволяет находить компромиссы между интересами разных групп.

Еще я могу отметить достаточно строгую дисциплину в Совете Федерации, выработанную председателем палаты Валентиной МАТВИЕНКО. На пленарных заседаниях очень мало отсутствующих - да и то по уважительной причине. Но при этом атмосфера очень демократичная: высказывай любое мнение, участвуй в заседании любого комитета. Все, с кем я работаю, - и коллеги-сенаторы, и аппарат - относятся очень доброжелательно и уважительно. Настоящим «гуру» для меня стала моя коллега Светлана ГОРЯЧЕВА, у которой есть огромный опыт работы не только в качестве сенатора от Приморского края, но и в качестве депутата Госдумы.

Поэтому в Совете Федерации я не чувствую себя новичком, который многого не умеет, - хотя многому мне, конечно, предстоит научиться. Мне нравится ощущать себя частью команды единомышленников. А еще мне очень приятно вернуться к практическому законотворчеству в хорошо знакомой мне сфере, ведь все последние годы я больше занималась публичной политикой.

- Условие эффективной работы в федеральном парламенте - связь с родным регионом. Каким образом Вы ее поддерживаете?

- Я стараюсь как можно чаще бывать в Приморье, общаться с людьми, проводить личные приемы граждан. Огромную работу делают мои помощники - как в Москве, так и в Приморье. И чтобы она была более продуктивной, я ориентировала каждого из своих помощников на определенное направление работы комитета СФ, в который я вхожу, - будь то рыбное хозяйство, аквакультура, животноводство и сельское хозяйство.

Двое моих помощников отвечают за работу с приморской глубинкой - центральными и восточными районами Приморья. Как бывший секретарь регионального отделения «Единой России», я хорошо знаю специфику этих территорий и хотела бы помочь им выйти из сложной ситуации. Радует, что сегодня сельские территории и малые города находятся в центре внимания партийных проектов «ЕР». Приморский край получит финансирование по четырем проектам, которые касаются благоустройства парков и дворов, развития сельских театров и домов культуры. В местных бюджетах не всегда есть достаточно средств на эти цели, поэтому помощь из федерального бюджета будет очень значимой.

- По каким вопросам сенаторы от Приморья выступают консолидированно с представителями других регионов ДФО? Можно ли говорить о существовании «дальневосточного лобби» в Совете Федерации?

- В Совете Федерации нет фракций и политических направлений, поэтому можно сказать, что каждый сенатор в первую очередь борется за свой регион. Но в одиночку изменить тот или иной закон сложно, поэтому мысль создать некий пул, неформальное объединение дальневосточных сенаторов и дальневосточных депутатов Госдумы, в парламенте витает давно. При этом важно понять, чего мы хотим в итоге достичь.

Со многими коллегами из других регионов - не только дальневосточных - у меня сложились великолепные рабочие отношения. Например, с представителем Карелии Игорем ЗУБАРЕВЫМ мы много общаемся по вопросам развития рыбной промышленности, с сенатором от Алтая Татьяной ГИГЕЛЬ готовим изменения в Лесной кодекс в части правил заготовки дров сельскими жителями - оказалось, что эта проблема актуальна для большинства регионов РФ.

Досье "Золотого Рога": Людмила Талабаева была делегирована в Совет Федерации в качестве представителя Законодательного Собрания Приморского края. Решение о ее избрании сенатором краевой парламент принял 5 октября, а уже 14 октября Людмила Талабаева приступила к работе в СФ. Новый приморский сенатор вошла в комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Кроме того, Людмила Талабаева является членом рабочих групп по развитию Дальнего Востока и Забайкалья, по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ, а также входит в консультативный совет по содействию российско-японскому межпарламентскому сотрудничеству. Недавно принято решение включить представителя Приморья в рабочую группу при Минсельхозе РФ.

Новые инструменты - в умелые руки

- При обсуждении проблем развития ДФО на всех уровнях власти акцент делается на привлечении квалифицированных специалистов в регион. Но не менее важно удержать дальневосточников от переезда - статистика говорит, что отток населения продолжается, пусть и в меньшем объеме. Какие меры для закрепления уже живущих здесь людей может предложить федеральный законодатель? Не кажется ли Вам, что развитие Дальнего Востока отошло на второй план в силу известных внешнеполитических событий последних лет?

- Какие бы хорошие законы ни принимались в Москве, их эффект во многом зависит от работы чиновников на местах. Мне кажется, что федеральная власть - Президент, Федеральное Собрание, Минвостокразвития - сделала очень много, дав Дальнему Востоку очень серьезные инструменты: ТОРы, Свободный порт, «дальневосточный гектар», снижение тарифа на электроэнергию для промышленных предприятий. Поэтому ощущения, что развитие нашего региона ушло на второй план, у меня нет.

Однако всем, кто применяет законы о развитии Дальнего Востока на местах, нужно быть более активными. Никто не придет к нам и не будет «переставлять ноги» за нас. Сегодня тенденция такова: не хочешь работать - будет работать кто-то другой. А успокаиваться, конечно, нельзя: отток населения из Приморья и соседних регионов продолжается, причем уезжают наиболее квалифицированные кадры. Печально, что наша молодежь поступает не в Дальневосточный федеральный университет, а в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

- Для Дальнего Востока, для Приморья одними из ключевых отраслей экономики всегда были рыбодобыча и рыбопереработка. Одна из рабочих групп, в которую Вы входите, занимается подготовкой Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года. Какие стимулы для обновления рыбодобывающего флота и развития отрасли в целом планируется создать в ближайшие 15 лет?

- Революционным шагом должны стать инвестиционные квоты, порядок распределения которых сейчас активно обсуждается. Стратегия предполагает, что 15% квот будет отдано рыбодобытчикам, которые станут строить суда на отечественных верфях, и 5% - тем рыбодобывающим предприятиям, которые будут строить предприятия береговой переработки. И это очень правильное решение. Знаете, в свое время рыбаки, добывая в море общенациональное богатство, очень хорошо помогли развитию экономики соседних с Приморьем стран. Рыбопереработка и судоремонт там, по сути, развивались на российские деньги. Сегодня пришла пора поработать на нашу страну: нужно обновлять наш флот, обеспечивать заказами наших судостроителей, создавать рабочие места, ловить рыбу не для экспорта за рубеж, а в первую очередь для внутреннего рынка.

Добавлю, что проект Стратегии еще дорабатывается. Недавно я обсуждала его с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром САВЧУКОМ. Думаю, что к середине 2017 года работа над документом будет завершена.

- Возможно ли распространение практики инвестиционных торгов на другую связанную с морем отрасль - аквакультуру?

- Я считаю, что для развития этой отрасли необходимо предусмотреть систему распределения участков под аквакультуру, которая также будет основана на инвестиционном принципе. Предложение об этом я высказала в ходе «круглого стола», посвященного законодательному регулированию аквакультуры. Вообще, участвуя в разработке нового законопроекта об аквакультуре, я поняла, насколько это многогранная тема, насколько это тонкая наука! Приоритеты развития этой отрасли в одном регионе могут заметно отличаться от приоритетов ее развития в другом. Но, как сенатор от Приморья, я в первую очередь буду отстаивать наши приоритеты.

В политике не бывает легко

- Весь минувший год в Приморье кипели политические страсти, которые не улеглись до сих пор: на губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО сегодня одна за другой идут информационные атаки. Как Вы считаете, какую цель преследуют инициаторы этих выпадов? Кому понадобилось портить имидж главы региона, ведь «большие» выборы позади?

- Я четыре с половиной года руководила краевым отделением «Единой России», и постоянно шли атаки то на партию, то на губернатора, то на отдельных чиновников и депутатов. Мне кажется, что этим занимаются люди, которые сами уже не могут влиять на ситуацию, а могут лишь создавать нервозную обстановку. Человек, который переживает за Приморский край, должен работать над изменением законов или нормативной базы, а не писать всякую ерунду. Тем более анонимно…

Я считаю, что не стоит обращать внимания на эти подковерные игры. А еще лучше - вовсе не давать поводов для критики. И помнить, что победа будет за нами!

- В 2017 году предстоят выборы муниципальных депутатов в крупнейших городах Приморья - Владивостоке, Находке, Артеме, Арсеньеве, Дальнегорске. Какую территорию Вы считаете самой сложной для «Единой России»? Следует ли, на Ваш взгляд, проводить праймериз на этих выборах по максимально открытой модели, как это было на выборах 2016 года?

- По своему опыту я скажу, что любую территорию следует считать сложной «по умолчанию». Вспомните, разве кто-то ждал проблем в Яковлевском районе в 2013 году, в Арсеньеве в 2016-м? А партия там проиграла. Выборы всегда дело нелегкое, и предстоящие избирательные кампании в городах Приморья будут тяжелейшими. «Единой России» предстоит серьезно поработать над формированием программы, над отбором кандидатов. Позиция Генсовета «Единой России» - и я с ней полностью согласна - состоит в том, что на праймериз должна применяться только первая модель, когда избирателями являются не только члены партии, но и все желающие граждане.

И еще. Каждый наш партиец - будь то глава, депутат, секретарь местного отделения или руководитель предприятия - обязан помнить, что люди могут поменять свое отношение к партии даже после какого-то маленького, кажущегося незначительным эпизода. Если ты работаешь с населением, то должен чувствовать перемену настроений. Не только проводить социологические опросы, но и как можно больше общаться с людьми.

- По итогам состоявшейся в конце декабря конференции приморского отделения «ЕР» заметно обновился состав регионального политсовета. Избран новый секретарь отделения. Каковы, на Ваш взгляд, основные задачи, которые стоят перед партийной структурой сегодня?

- Успех кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму и Законодательное Собрание - это результат огромной работы всех членов партии в Приморье. За это им низкий поклон. Сегодня партия в регионе находится в стабильном, рабочем состоянии. Нужно и дальше укреплять дисциплину, поощрять активность, усиливать работу по партийным проектам. И помнить, что главным итогом всей этой работы будут результаты выборов.

Люди всегда поддержат тех, кто их слушал и слышал. Тех, кто реально работал на территории. На прошедшем съезде «Единой России» не раз было сказано: как можно больше «ходите в народ», встречайтесь с людьми, получайте обратную связь. В общем, предстоит работать, работать и еще раз работать!

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.