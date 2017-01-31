В Приморье генконсулов КНДР и Республики Корея объединил лунный календарь

В 15-й раз в Артёме в канун Нового года по лунному календарю за дружеским столом встретились генконсулы КНДР и Республики Корея

В канун Нового года по лунному календарю Ассоциация корейских организаций Приморского края (АКОРП) во главе с председателем Валентином ПАКОМ встречала гостей в Центре национальной культуры (г. Артём), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По давно сложившейся доброй традиции, в торжествах приняли участие представители краевой власти, весь дипломатический корпус, корейские национально-культурные организации из Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Арсеньева, Партизанска.

Особого внимания заслуживает тот факт, что генеральные консулы КНДР и Республики Корея в этом году собрались здесь за дружеским столом уже в 15-й раз. Это уникальный случай в мировой практике.

- Восточный Новый год для жителей Азиатско-Тихоокеанского региона - особый праздник, - сказал, открывая вечер, Валентин Пак, председатель АКОРП. - Он возвещает наступление весны. Это символ вечного обновления, новых свершений. Пусть в год Огненного Петуха всем сопутствуют счастье и успех. А нашим странам - мир и согласие.

На празднике присутствовали председатель Законодательного собрания Приморского края Александр РОЛИК, вице-губернатор Приморского края Игорь СТЕПАНЕНКО, директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ, глава Артёмовского городского округа Александр АВДЕЕВ.

Дипломатический корпус представляли Генеральный консул Корейской Народной Демократической Республики ИМ Чхон Ир с супругой, Генеральный консул Республики Корея ЛИ Сок Пэ с супругой, Генеральный консул Японии Касаи ТЦУХИКО, Генеральный консул США Майкл КИЙС с супругой, Генеральный консул Республики Индия Вивек СИНГХА с супругой, консул Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг ТХАНЬ с супругой и дочерью.

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в своём выступлении отметил большой вклад корейской диаспоры, одной из самых крупных в крае, в развитие и укрепление дружеских отношений между народами Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнув огромную заслугу в этом Валентина Пака. Он вручил Почетную грамоту Законодательного собрания Ассоциации корейских организаций Приморского края и Благодарственные грамоты её активистам: Ольге ГУК, генеральному директору компании «Райтекс», и Сергею ТИ, директору Центра национальной культуры.

Следует отметить, что на этом празднике впервые вручалась награда, учреждённая АКОРПом в 2016 году, - медаль «За вклад в дело укрепления дружбы народов». Ею были удостоены председатель краевого Совета старейшин «Ноиндан» Станислав ЮН, председатель национально-культурной автономии г. Находки Константин КИМ, генеральный консул КНДР во Владивостоке Им Чхо Ир, генеральный консул Республики Корея Ли Сок Пэ, представитель МИД РФ во Владивостоке Игорь АГАФОНОВ.

Красочное настроение новогоднему вечеру придавали девушки в ярких национальных нарядах - ханбоках. А еще - ритмы корейских барабанов, прекрасно украшенный зал, изысканные угощения, среди которых традиционное новогоднее корейское блюдо чхальтток (по-особому отбитый рис), дарующее здоровье и богатство. И конечно - уникальная концертная программа, где были представлены народные песни и танцы России, Японии, Индии, Кореи, Вьетнама. Апофеозом праздника стал хоровод дружбы под песню «Ариран», когда гости, взявшись за руки, желали друг другу здоровья, мира и добра.

Лариса РЕКОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.