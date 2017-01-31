Во Владивостоке объявлена мобилизация

В администрации города прошло заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города

Вопрос наполнения городской казны - один из самых важных для администрации Владивостока, поскольку только если в бюджете достаточно средств можно выполнить все необходимые социальные и коммунальные программы. Какие дополнительные меры необходимо принять для расширения налоговой базы и обеспечения стабильных финансовых поступлений - обсудили в ходе заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города, прошедшего под председательством вице-мэра Натальи ЗУБОВОЙ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В работе комиссии приняли участие представители налоговой службы, управления Росреестра, Федеральной кадастровой палаты Приморского края, специалисты администрации Владивостока.

Как подчеркнула Наталья Зубова, ситуация с наполнением городского бюджета непростая. В условиях ограничения бюджетных средств возрастает роль местных имущественных налогов - земельного налога и налога на имущество физических лиц. Земельный налог в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города занимает второе место после налога на доходы физических лиц. И хотя сумма налога на имущество физических лиц небольшая, сбор налога активно растет.

При этом существуют обстоятельства, отрицательно влияющие на формирование налоговой базы по местным налогам.

К примеру, в 2014 году на федеральном уровне было принято решение о прекращении права собственности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на земельные участки, переданные ему в качестве имущественного взноса Российской Федерации, и с 2015 года Фонд не является плательщиком земельного налога. Потеря крупнейшего плательщика значительно снизила объем поступлений земельного налога в бюджет Владивостока.

Кроме того, по налогу на имущество физических лиц налоговой базой продолжает оставаться инвентаризационная стоимость объекта налогообложения. Закон Приморского края об установлении единой даты применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории Приморского края до сих пор не принят.

Есть и другие проблемы с пополнением доходной части муниципальной казны. Однако, как было отмечено в ходе совещания, активная работа всех ведомств в 2016 году позволила в полной мере выполнить план доходов по имущественным налогам в муниципальный бюджет. Например, активное информирование налогоплательщиков о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря позволило в полном объеме собрать доходы по налогу на имущество физических лиц.

Работа по выявлению нарушений земельного законодательства, выявлению лиц, уклоняющихся от регистрации прав, способствовала расширению налоговой базы по земельному налогу. За 2016 год было проведено более 3 тыс. осмотров и проверок использования земельных участков. Материалы по 584 проверкам направлены в Управление Росреестра по Приморскому краю для привлечения к ответственности по ст. 7.1 и 8.8 КоАП Российской Федерации.

С налогоплательщиками, имеющими задолженность по имущественным налогам, проводится большая работа в рамках Налогового кодекса.

Кроме того, должников приглашают на заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при администрации города, а также при районных административно-территориальных управлениях. По результатам работы комиссий за 2016 год сумма погашенной задолженности по местным налогам составила 15,5 млн рублей. Задолженность по местным налогам по сравнению с 2015 годом снизилась на 30%.

Вместе с тем на совещании всем ведомствам была поставлена задача активизировать работу, чтобы обеспечить необходимые поступления в городской бюджет в 2017 году. С этой целью был разработан и принят План мероприятий по расширению налоговой базы по имущественным налогам на 2017 год.

План мероприятий предусматривает, в частности, такие меры, как:

- проведение разъяснительной работы с населением о необходимости оформления права собственности на земельные участки и мерах административной ответственности за самовольное занятие земельных участков;

- выявление граждан, уклоняющихся от сдачи в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности объектов недвижимости;

- работа по снижению недоимки по местным налогам;

- формирование Перечня объектов, определяемых в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса РФ как объекты, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости;

- проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот и ставок по местным налогам и многое другое.

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.