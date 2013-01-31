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В Приморье владельцам отечественных иномарок упростят получение льгот
Приморские депутаты приняли поправки в краевой закон "О транспортном налоге". Согласно документу владельцев легковых машин, имеющих право на льготную ставку транспортного налога, освободят от необходимости представлять в налоговый орган документы, подтверждающие, что автомобиль собран в РФ.
В соответствии с краевым законом "О транспортном налоге" для некоторых категорий автовладельцев установлены льготы. В частности, правом на пониженную ставку транспортного налога обладают владельцы транспортных средств российской сборки, имеющих марки иностранных производителей, с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. При этом действующая редакция закона обязывает такого налогоплательщика представлять в налоговый орган копию паспорта транспортного средства, подтверждающую изготовление иномарки в Российской Федерации.
Как пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, прокуратура Приморского края опротестовала данную норму, и депутаты с протестом согласились. Комитет разработал поправки в краевой закон "О транспортном налоге", исключающие обязанность налогоплательщика документально подтверждать, что местом изготовления автомобиля является территория РФ.
"Изменения облегчат положение налогоплательщиков, налоговые органы будут самостоятельно применять пониженную ставку к тем категориям, которые по краевому закону попадают под действие льготы. На объем поступлений по транспортному налогу данные поправки не повлияют", - сказал Галуст Ахоян.
Краевой парламент принял проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О транспортном налоге" в трех чтениях и направил на подпись губернатору. После вступления в силу его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Что то депутаты перед выборами это фигню в своих программах не прописывали. Надо требовать отзыв депутатав так как они не представляют интересы тех кто их делегировал. Надо начать сбор подписей за отзыв антинародных "слуг народа" .