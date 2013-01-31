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В Приморье владельцам отечественных иномарок упростят получение льгот

31 Января 2013, 18:14 | Приморье

Приморские депутаты приняли поправки в краевой закон "О транспортном налоге". Согласно документу владельцев легковых машин, имеющих право на льготную ставку транспортного налога, освободят от необходимости представлять в налоговый орган документы, подтверждающие, что автомобиль собран в РФ.

В соответствии с краевым законом "О транспортном налоге" для некоторых категорий автовладельцев установлены льготы. В частности, правом на пониженную ставку транспортного налога обладают владельцы транспортных средств российской сборки, имеющих марки иностранных производителей, с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. При этом действующая редакция закона обязывает такого налогоплательщика представлять в налоговый орган копию паспорта транспортного средства, подтверждающую изготовление иномарки в Российской Федерации.

Как пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, прокуратура Приморского края опротестовала данную норму, и депутаты с протестом согласились. Комитет разработал поправки в краевой закон "О транспортном налоге", исключающие обязанность налогоплательщика документально подтверждать, что местом изготовления автомобиля является территория РФ.

"Изменения облегчат положение налогоплательщиков, налоговые органы будут самостоятельно применять пониженную ставку к тем категориям, которые по краевому закону попадают под действие льготы. На объем поступлений по транспортному налогу данные поправки не повлияют", - сказал Галуст Ахоян.

Краевой парламент принял проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О транспортном налоге" в трех чтениях и направил на подпись губернатору. После вступления в силу его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
Теги: транспорт  ЗС ПК  налоги  депутаты  законодательство  авто 



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Комментарии

  • Казлевич09:26, 01.02.2013#

    Что то депутаты перед выборами это фигню в своих программах не прописывали. Надо требовать отзыв депутатав так как они не представляют интересы тех кто их делегировал. Надо начать сбор подписей за отзыв антинародных "слуг народа" .

  • срач09:38, 01.02.2013#

    твари ссука

  • жека кайф09:41, 01.02.2013#

    отечественная иномарка . . задумался. русский японец ?

  • Игорь09:52, 01.02.2013#

    Я вот тоже над таким "оборотом" задумался. . . Похоже, заголовок очередная жертва ЕГЭ в интеллектуальных муках рожала. . .

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