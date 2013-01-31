Приморью пообещали налоговых льгот

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела итоговую пресс-конференцию Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. В ней принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Миклушевский отметил, что проведение в Приморье мероприятий такого уровня как Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум – это хорошая возможность для Приморского края привлечь инвесторов. Для этого в регионе создаются все условия для улучшения инвестиционного климата.

«Недавно президент России Владимир Путин озвучил инициативу о создании налоговых льгот для «гринфилдов» - новых производств. Мы хотим дополнить эту инициативу в части региональных и муниципальных льгот. По моему поручению до 1 марта предложения по налоговым преференциям для новых предприятий должны быть вынесены на Законодательное Собрание Приморского края», - заявил Владимир Миклушевский.

Также Губернатор подчеркнул, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона развиты высокотехнологичные производства. Поэтому одна из главных задач Приморья - активно внедрять современные системы и технологии. Это будет способствовать привлечению иностранных и отечественных инвесторов и созданию новых рабочих мест, сообщили "ЗР" в пресс-службе губернатора Приморского края.

«Государство намерено вкладывать в развитие Дальнего Востока и Сибири средства, сегодня эта задача, приоритетная для России. Программа уже широко обсуждается, и мы хотим закрепить законом нормы и преференции, которые будут прописаны в программе», - подчеркнула Валентина Матвиенко.