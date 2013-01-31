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Приморью пообещали налоговых льгот

31 Января 2013, 10:41 | Приморье

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела итоговую пресс-конференцию Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. В ней принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Миклушевский отметил, что проведение в Приморье мероприятий такого уровня как Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум – это хорошая возможность для Приморского края привлечь инвесторов. Для этого в регионе создаются все условия для улучшения инвестиционного климата.

«Недавно президент России Владимир Путин озвучил инициативу о создании налоговых льгот для «гринфилдов» - новых производств. Мы хотим дополнить эту инициативу в части региональных и муниципальных льгот. По моему поручению до 1 марта предложения по налоговым преференциям для новых предприятий должны быть вынесены на Законодательное Собрание Приморского края», - заявил Владимир Миклушевский.

Также Губернатор подчеркнул, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона развиты высокотехнологичные производства. Поэтому одна из главных задач Приморья - активно внедрять современные системы и технологии. Это будет способствовать привлечению иностранных и отечественных инвесторов и созданию новых рабочих мест, сообщили "ЗР" в пресс-службе губернатора Приморского края.

«Государство намерено вкладывать в развитие Дальнего Востока и Сибири средства, сегодня эта задача, приоритетная для России. Программа уже широко обсуждается, и мы хотим закрепить законом нормы и преференции, которые будут прописаны в программе», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: ЗС ПК  льготы  АТПФ  налоги  губернатор приморья 



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Комментарии

  • Псевдо12:12, 31.01.2013#

    Приморью НАобещали налоговых льгот

  • Федот12:49, 31.01.2013#

    Обещанного . . . лет ждут !!!!Дожить ба до Обещанного !!!

  • Псевдоним13:02, 31.01.2013#

    Бла Бла Бла. . . . . .

  • Псевдоним18:14, 31.01.2013#

    а нельзя пообещать свет не выключать а то это становиться нормой -задрали эти периодические отключения , по 4-ре часа без света раз в неделю!на дворе 21-й век а живем как в каменном веке!

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