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Приморью пообещали налоговых льгот
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела итоговую пресс-конференцию Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. В ней принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Миклушевский отметил, что проведение в Приморье мероприятий такого уровня как Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум – это хорошая возможность для Приморского края привлечь инвесторов. Для этого в регионе создаются все условия для улучшения инвестиционного климата.
«Недавно президент России Владимир Путин озвучил инициативу о создании налоговых льгот для «гринфилдов» - новых производств. Мы хотим дополнить эту инициативу в части региональных и муниципальных льгот. По моему поручению до 1 марта предложения по налоговым преференциям для новых предприятий должны быть вынесены на Законодательное Собрание Приморского края», - заявил Владимир Миклушевский.
Также Губернатор подчеркнул, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона развиты высокотехнологичные производства. Поэтому одна из главных задач Приморья - активно внедрять современные системы и технологии. Это будет способствовать привлечению иностранных и отечественных инвесторов и созданию новых рабочих мест, сообщили "ЗР" в пресс-службе губернатора Приморского края.
«Государство намерено вкладывать в развитие Дальнего Востока и Сибири средства, сегодня эта задача, приоритетная для России. Программа уже широко обсуждается, и мы хотим закрепить законом нормы и преференции, которые будут прописаны в программе», - подчеркнула Валентина Матвиенко.Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Приморью НАобещали налоговых льгот