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В начале февраля в Приморье на избирательных участках появятся первые камеры

31 Января 2012, 14:48 | Приморье

Первые в Приморском крае камеры для видеонаблюдения за выборами президента РФ будут установлены ориентировочно 5 февраля. Закончить работы по установке камер для видеотрансляции в крае планируется в последнюю декаду февраля.

«Ростелеком» подписал контракты о поставке программно-аппаратных комплексов с российскими компаниями «Ситроникс» (торговая марка SITRONICS) и «Крафтвей» (торговая марка Kraftway).

Оборудование на участках будет устанавливаться таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Одна камера направляется на места выдачи избирательных бюллетеней и работы со списками избирателей. Вторая камера показывает стационарные и переносные урны для голосования, а также места погашения неиспользованных и подсчёта использованных избирательных бюллетеней.

Всего в Приморском крае оборудованием будет оснащено 1217 избирательных участков.

Одновременно «Ростелеком» уже начал масштабную подготовку телекоммуникационной инфраструктуры для организации интернет–трансляции с избирательных участков. В Приморском крае эти работы включают расширение магистральных каналов связи и сетей доступа, увеличение пропускной способности действующих и создание новых «последних миль» непосредственно до избирательных участков.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

Автор: Юрий Рогов
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