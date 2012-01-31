Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первая в 2012 году сессия ЗС Приморья состоится 1 февраля
Совет Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) утвердил повестку заседания, включив в нее 24 вопроса.
Краевые парламентарии обсудят изменения в Устав и Избирательный кодекс Приморского края. Кроме того, планируется корректировка краевых законов «О налоге на игорный бизнес», «О налоге на имущество организаций», «О градостроительной деятельности в Приморском крае». В ходе сессии депутаты рассмотрят проект закона «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Приморского края».
В повестке работы заседания ЗС ПК - ряд кадровых вопросов. Депутаты планируют обсудить кандидатуру Дмитрия ВИНОГРАДОВА на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края. Также должно состояться досрочное прекращение полномочий депутата ЗС ПК Вячеслава ФЕТИСОВА и согласование кандидатуры Лилии ЯКУШ на должность руководителя аппарата приморского парламента.
Виноградов, пишет PrimaMedia.ru, - экс-депутат ЗС. Назначение на должность КСП человека, близкого к губернатору, предопределит позицию этого органа, полагает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. «Контрольно-счетная палата следит за соблюдением законности при расходовании бюджетных средств. Достаточно вспомнить скандалы, которые возникали в последнее десятилетие по результатам аудиторских проверок, проводимых этим органом. С приходом на должность руководителя палаты опытного чиновника, КСП займет прогубернаторскую позицию, что, вероятно, существенным образом повлияет на объективность результатов проверок», - считает эксперт.
Кроме незадачи с персоной председателя последние два года проходили под знаком латентного конфликта между Законодательным Собранием и администрацией по поводу статуса КСП и механизма назначения его руководителя. Спикер ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ отстаивал это право за собой, а губернатор, соответственно, за собой.
- В идеале и КСП, и ее председатель в своей работе должны ориентироваться исключительно на депутатский корпус. Понятно, почему исполнительная власть всячески выступала против этого, пытаясь то изменить статус органа, то навязать в его руководители своего, лояльного, человека, от которого не стоит ждать неожиданностей и скандальных разоблачений», - считает политолог Сергей Гребенюк.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
Новости раздела
- Зражевский не бросил Партизанск
- Живут на одну зарплату
- Крупные коммерческие предприятия Владивостока придется переводить на газ
- Решения для инвестиций
- За губернатора и депутатов в Приморье проголосуют по-разному
- В Кавалерово выберут депутатов районной Думы
- Глава Приморья намерен собрать предложения по развитию территории с жителей
- Глава Приморья: Будем искать нефть в крае
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
- Андрей Тарасенко предложил подумать о будущем
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова