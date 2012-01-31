Первая в 2012 году сессия ЗС Приморья состоится 1 февраля

Совет Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) утвердил повестку заседания, включив в нее 24 вопроса.

Краевые парламентарии обсудят изменения в Устав и Избирательный кодекс Приморского края. Кроме того, планируется корректировка краевых законов «О налоге на игорный бизнес», «О налоге на имущество организаций», «О градостроительной деятельности в Приморском крае». В ходе сессии депутаты рассмотрят проект закона «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Приморского края».

В повестке работы заседания ЗС ПК - ряд кадровых вопросов. Депутаты планируют обсудить кандидатуру Дмитрия ВИНОГРАДОВА на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края. Также должно состояться досрочное прекращение полномочий депутата ЗС ПК Вячеслава ФЕТИСОВА и согласование кандидатуры Лилии ЯКУШ на должность руководителя аппарата приморского парламента.

Виноградов, пишет PrimaMedia.ru, - экс-депутат ЗС. Назначение на должность КСП человека, близкого к губернатору, предопределит позицию этого органа, полагает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. «Контрольно-счетная палата следит за соблюдением законности при расходовании бюджетных средств. Достаточно вспомнить скандалы, которые возникали в последнее десятилетие по результатам аудиторских проверок, проводимых этим органом. С приходом на должность руководителя палаты опытного чиновника, КСП займет прогубернаторскую позицию, что, вероятно, существенным образом повлияет на объективность результатов проверок», - считает эксперт.

Кроме незадачи с персоной председателя последние два года проходили под знаком латентного конфликта между Законодательным Собранием и администрацией по поводу статуса КСП и механизма назначения его руководителя. Спикер ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ отстаивал это право за собой, а губернатор, соответственно, за собой.

- В идеале и КСП, и ее председатель в своей работе должны ориентироваться исключительно на депутатский корпус. Понятно, почему исполнительная власть всячески выступала против этого, пытаясь то изменить статус органа, то навязать в его руководители своего, лояльного, человека, от которого не стоит ждать неожиданностей и скандальных разоблачений», - считает политолог Сергей Гребенюк.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».