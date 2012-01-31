Приморскому смутьяну Плевако нашли дело

Сергей ПЛЕВАКО - главный смутьян приморских северов снова баллотируется в депутаты. На этот раз в депутаты кавалеровской районной Думы по 3-му избирательному округу (п. Горнореченск), где довыборы назначены на 4 марта этого года одновременно с выборами президента.

Ранее депутатом по этому округу был нынешний мэр района Сергей ЗАЙЦЕВ. У Плевако есть все шансы попасть в районную Думу и даже стать спикером. Что поделаешь, кавалеровцы его любят. И выбирают, несмотря на все противодействие местных единороссов, имеющих большинство в районной Думе. Но на днях в районе побывал вице-губернатор Виктор МЯСНИК. По нашим сведениям, он позвонил Плевако и предложил встретиться во Владивостоке: мол, краевая администрация предлагает ему должность на уровне заместителя руководителя департамента. Местные наблюдатели считают, что его таким образом решили убрать из района, чтобы не сбивал народ с единороссовской колеи. С другой стороны, потенциал бывшего районного мэра можно использовать на благо края. Пока Сергей Плевако не дал ответа.

Напомним, что бывший летчик москвич Плевако вернулся из столицы в родные пенаты, в настоящее время является членом КПРФ, редактором кавалеровской газеты «За матушку Россию».

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».