www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Приморскому смутьяну Плевако нашли дело

31 Января 2012, 14:00 | Приморье

Сергей ПЛЕВАКО - главный смутьян приморских северов снова баллотируется в депутаты. На этот раз в депутаты кавалеровской районной Думы по 3-му избирательному округу (п. Горнореченск), где довыборы назначены на 4 марта этого года одновременно с выборами президента.

Ранее депутатом по этому округу был нынешний мэр района Сергей ЗАЙЦЕВ. У Плевако есть все шансы попасть в районную Думу и даже стать спикером. Что поделаешь, кавалеровцы его любят. И выбирают, несмотря на все противодействие местных единороссов, имеющих большинство в районной Думе. Но на днях в районе побывал вице-губернатор Виктор МЯСНИК. По нашим сведениям, он позвонил Плевако и предложил встретиться во Владивостоке: мол, краевая администрация предлагает ему должность на уровне заместителя руководителя департамента. Местные наблюдатели считают, что его таким образом решили убрать из района, чтобы не сбивал народ с единороссовской колеи. С другой стороны, потенциал бывшего районного мэра можно использовать на благо края. Пока Сергей Плевако не дал ответа.

Напомним, что бывший летчик москвич Плевако вернулся из столицы в родные пенаты, в настоящее время является членом КПРФ, редактором кавалеровской газеты «За матушку Россию».

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru