Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глава Владивостока превратится в сити-менеджера под бой курантов
Сегодня, 30 декабря, во Владивостоке должна официально стартовать реформа местного самоуправления. На внеочередном заседании городской думы депутаты рассмотрят поправки в Устав Владивостока, которые вводят институт сити-менеджмента и отменяют прямые выборы главы городского округа. «На бумаге» эти нововведения должны заработать уже к весне 2015 года, однако губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже высказался за то, чтобы дать главе Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ доработать свой срок.
Принятый в середине ноября краевой закон о реформе МСУ отводит три месяца на то, чтобы уставы муниципальных образований Приморья были приведены в соответствие с новыми реалиями. Половина этого срока уже истекла, и логично, что после принятия бюджетов на 2015 год муниципалитеты форсировали работу по изменению своих уставов. При этом из пяти приморских городов, в которых к осени еще сохранились прямые выборы градоначальника, Владивосток будет не первым, но и не последним городом, начавшим работу по «исправлению» устава. В Артеме, где в марте 2015 года истекают полномочия действующего мэра Владимира НОВИКОВА, публичные слушания уже проведены и работа над поправками в устав вышла на финишную прямую. А в Арсеньеве публичные слушания по изменениям в устав состоятся сразу после новогодних каникул, 12 января.
В краевом центре работа по приведению устава в соответствие краевым законам о реформе МСУ велась на протяжении последних недель. 26 декабря вопрос был рассмотрен и рекомендован к принятию профильным комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Проект поправок в устав был внесен председателем комитета Михаилом ВЕСЕЛОВЫМ. Однако рассмотрены они будут в блоке с другими изменениями в главный городской документ, которые ранее были подготовлены прокуратурой и уже одобрены в первом чтении 4 декабря. По словам представителей юридического отдела думы, это не противоречит регламенту и сделано для удобства: например, проводить публичные слушания и заседаниях Думы Владивостока нужно будет один раз по всем изменениям – вместо нескольких публичных слушаний по каждому изменению в устав.
Ожидается, что 30 декабря объединенный и доработанный проект МПА о внесении поправок в Устав Владивостока будет утвержден на заседании думы, а 23 января - вынесен на публичные слушания. В окончательном чтении новую редакцию Устава Владивостока предполагается принять 12 февраля, на первом в будущем году заседании гордумы.
- Таким образом, мы выполним указ президента и уложимся в сроки, которые установлены органам местного самоуправления для внесения изменений в устав, - отметил председатель комитета по МСУ и разработчик поправок в устав Михаил Веселов.
Для утверждения изменений в устав необходима поддержка двух третей депутатов. «Единая Россия», которой в нынешнем созыве гордумы принадлежат 24 места из 35, в состоянии обеспечить принятие нужных изменений, но лишь при условии максимальной явки на заседание. В связи с чем председатель думы Елена НОВИЦКАЯ уже призвала оппозиционных депутатов не голосовать против изменений, продиктованных федеральным и краевым законодательством.
Разумеется, что многих горожан сейчас волнует вопрос: как скоро система сити-менеджмента во Владивостоке будет внедрена на практике и не последуют ли за поправками в устав города досрочные выборы? Пока на этот счет ясно лишь то, что краевой закон дает уже избранным мэру и депутатам возможность доработать до конца своих полномочий. Что касается позиции краевой власти, то губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в недавнем интервью по итогам 2014 года призвал не торопить события и не гадать насчет того, кто возьмет на себя управление городским хозяйством в будущем.
«Давайте до этого доживем. У нас есть действующий мэр. Он работает, мы ему помогали и будем помогать. Пусть он доработает до конца свой срок», - сказал Владимир Миклушевский.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Александра ХИТРОВА.
Новости тематики
- Глава Приморья: Будем искать нефть в крае
- Губернатор Приморского края подведет итоги года
- Приморье – в ТОП-10 рейтинга по реализации "майских указов" Президента
- Владимир Миклушевский сохраняет позиции в независимом рейтинге эффективности губернаторов
- "Золотой Рог" подвел главные итоги уходящего года в приморской политике
- Глава Владивостока превратится в сити-менеджера под бой курантов
- Главные события года в Приморье
- Эксперты рейтинга эффективности управления субъектами отметили значительный рост позиций Приморья
- Владимир Миклушевский получил высокую оценку в политическом рейтинге губернаторов РФ
- Губернатор Приморского края усилил позиции в независимом рейтинге глав регионов
Новости раздела
- Более 20 миллиардов рублей направят в бюджеты муниципалитетов Приморья
- 10 пожарных машин отправлено на север Приморья
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- От Хасана до Тернея ищут партии трофеи
- Лишь один самовыдвиженец собрал подписи на довыборах в Заксобрание Приморья
- В Приморье фильтруют политбазар
- Почти 37 миллионов рублей в первом полугодии направлено на поддержку пенсионеров, имеющих региональный статус ветерана труда
- Новый скважинный водозабор построят в Пожарском районе Приморского края
- Андрею Тарасенко представили проект зернового терминала в приморской бухте Троицы
- Владимир Пучков, ранее возглавлявший МЧС России, встретился с Митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
Согласен с Миклушевскиим - пусть ПИСя доработает, но не в кабинете, а с лопатой на расчистке тротуаров и, непременно, в одежде с символикой "Единой России".