Глава Владивостока превратится в сити-менеджера под бой курантов

Сегодня, 30 декабря, во Владивостоке должна официально стартовать реформа местного самоуправления. На внеочередном заседании городской думы депутаты рассмотрят поправки в Устав Владивостока, которые вводят институт сити-менеджмента и отменяют прямые выборы главы городского округа. «На бумаге» эти нововведения должны заработать уже к весне 2015 года, однако губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже высказался за то, чтобы дать главе Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ доработать свой срок.

Принятый в середине ноября краевой закон о реформе МСУ отводит три месяца на то, чтобы уставы муниципальных образований Приморья были приведены в соответствие с новыми реалиями. Половина этого срока уже истекла, и логично, что после принятия бюджетов на 2015 год муниципалитеты форсировали работу по изменению своих уставов. При этом из пяти приморских городов, в которых к осени еще сохранились прямые выборы градоначальника, Владивосток будет не первым, но и не последним городом, начавшим работу по «исправлению» устава. В Артеме, где в марте 2015 года истекают полномочия действующего мэра Владимира НОВИКОВА, публичные слушания уже проведены и работа над поправками в устав вышла на финишную прямую. А в Арсеньеве публичные слушания по изменениям в устав состоятся сразу после новогодних каникул, 12 января.

В краевом центре работа по приведению устава в соответствие краевым законам о реформе МСУ велась на протяжении последних недель. 26 декабря вопрос был рассмотрен и рекомендован к принятию профильным комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Проект поправок в устав был внесен председателем комитета Михаилом ВЕСЕЛОВЫМ. Однако рассмотрены они будут в блоке с другими изменениями в главный городской документ, которые ранее были подготовлены прокуратурой и уже одобрены в первом чтении 4 декабря. По словам представителей юридического отдела думы, это не противоречит регламенту и сделано для удобства: например, проводить публичные слушания и заседаниях Думы Владивостока нужно будет один раз по всем изменениям – вместо нескольких публичных слушаний по каждому изменению в устав.

Ожидается, что 30 декабря объединенный и доработанный проект МПА о внесении поправок в Устав Владивостока будет утвержден на заседании думы, а 23 января - вынесен на публичные слушания. В окончательном чтении новую редакцию Устава Владивостока предполагается принять 12 февраля, на первом в будущем году заседании гордумы.

- Таким образом, мы выполним указ президента и уложимся в сроки, которые установлены органам местного самоуправления для внесения изменений в устав, - отметил председатель комитета по МСУ и разработчик поправок в устав Михаил Веселов.

Для утверждения изменений в устав необходима поддержка двух третей депутатов. «Единая Россия», которой в нынешнем созыве гордумы принадлежат 24 места из 35, в состоянии обеспечить принятие нужных изменений, но лишь при условии максимальной явки на заседание. В связи с чем председатель думы Елена НОВИЦКАЯ уже призвала оппозиционных депутатов не голосовать против изменений, продиктованных федеральным и краевым законодательством.

Разумеется, что многих горожан сейчас волнует вопрос: как скоро система сити-менеджмента во Владивостоке будет внедрена на практике и не последуют ли за поправками в устав города досрочные выборы? Пока на этот счет ясно лишь то, что краевой закон дает уже избранным мэру и депутатам возможность доработать до конца своих полномочий. Что касается позиции краевой власти, то губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в недавнем интервью по итогам 2014 года призвал не торопить события и не гадать насчет того, кто возьмет на себя управление городским хозяйством в будущем.

«Давайте до этого доживем. У нас есть действующий мэр. Он работает, мы ему помогали и будем помогать. Пусть он доработает до конца свой срок», - сказал Владимир Миклушевский.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Александра ХИТРОВА.