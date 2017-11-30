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Одновременное обновление власти в Приморье и Владивостоке назвали символичным
Круглый стол "Приморье: новая политическая реальность": политическая экспертиза нужна властям и обществу Дальнего Востока
На состоявшемся накануне во Владивостоке экспертном круглом столе "Приморье: новая политическая реальность" прозвучали интересные заявления политологов, политических консультантов и журналистов, представителей администрации Приморского края и администрации г. Владивостока, касающиеся текущего политического момента в Приморском крае и г.Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как отметил в ходе круглого стола один из его организаторов, политолог, директор консалтингового центра «Expert Group» Павел Наливайко, синхронное обновление руководства региональной исполнительной власти и руководства ключевого муниципалитета - очень символично. Это открывает возможности для перезагрузки многих важных политических процессов. Одной из первых политических площадок, на которой это может проявиться особенно ярко, присутствующие эксперты признали проходящий сейчас конкурсный отбор владивостокского градоначальника.
Эксперты отметили, что условия конкурса позволяют принять в нем участие большому количеству претендентов, располагающих таким желанием и готовых представить горожанам, депутатам городской Думы и конкурсной комиссии свои программы и предложения по развитию города.
Как отметил в своем выступлении политконсультант Александр Шемелев, от главы города, от его способности выстроить конструктивные взаимоотношения с руководством Приморского края, зависит очень многое. Консолидация властей всех уровней сейчас важна как никогда. В качестве примера эксперт привел нормальные рабочие взаимоотношения экс-губернатора края Сергея Дарькина с теперь уже бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым в важнейший период подготовки города к Саммиту АТЭС. «Большое дело всех объединяет», - сказал Александр Шемелев.
По мнению прибывшего на круглый стол из Хабаровска дальневосточного представителя Российской ассоциации политических консультантов Даниила Ермилова, приход нового губернатора дает толчок для развития региональному экспертному сообществу, поскольку Дальний Восток в целом и Приморье в частности обладают значительной политической спецификой, по сравнению с другими регионами и вопросы их развития непрерывно находятся в фокусе внимания властей всех уровней.
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