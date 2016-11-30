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В Приморье не попало даже в двадцадку успешных регионов

30 Ноября 2016, 18:58 | Приморье

Результаты рейтинга по 10 направлениям свидетельствуют о системной работе

Пять дальневосточных регионов могут получить финансовое поощрение из бюджета в размере 1220 млн рублей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Вопросы поощрения российских регионов, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, рассматривались в Правительстве России на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Соответствующий проект Постановления Правительства был подготовлен Минэкономразвития.

По итогам 2015 года в число 20 успешных регионов могут войти 5 дальневосточных регионов. Это Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.

Как уточнил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, «свои результаты дают как «точечные» инструменты развития макрорегиона – территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка инвестиционных проектов, так и комплексные изменения, в том числе приоритизация государственных и федеральных целевых программ».

«За последние годы сформировалась управленческая команда, объединившая усилия регионов, Министерства и других федеральных органов власти. Каждый из нас понимает, что от его личного вклада зависит развитие Дальнего Востока», – уточнил он.

Результаты рейтинга по 10 направлениям в том числе по таким как «Темпы роста налоговых доходов», «Объём инвестиций в основной капитал», «Оборот продукции, произведённый малыми предприятиями», «Реальные доходы населения», «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» свидетельствуют о системной работе, проводимой на Дальнем Востоке в целях развития экономики и повышения уровня жизни людей.

Всего указанным субъектам Дальневосточного федерального округа может быть выделено финансовое поощрение из федерального бюджета в размере 1220 млн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рейтинг  экономика 



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