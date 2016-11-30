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Новый крайизбирком сформирован в Приморье
Формирование нового состава краевой избирательной комиссии завершилось в Приморье. Глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал распоряжение о назначении семерых человек в новый состав Избирательной комиссии Приморского края.
В число так называемых «защищенных» кандидатур, включаемых в ИК ПК в обязательном порядке, вошли нынешний председатель комиссии Татьяна ГЛАДКИХ (рекомендована ЦИК РФ) и экс-депутат Законодательного Собрания Павел АШИХМИН (рекомендован парламентской партией – КПРФ). Остальные пять мест по губернаторской квоте заняли директор департамента внутренней политики Приморья Александр ПЛОТНИКОВ, бывший вице-губернатор и сенатор Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, члены ИК ПК прежнего состава Наталья КАМАЕВА и Светлана МЕХ, а также политтехнолог Давыд ГУБАРЬ.
Напомним, 23 ноября «свою» половину членов крайизбиркома выбрали депутаты Законодательного Собрания, отдавшие приоритет кандидатам с опытом работы в ИК ПК. С учетом назначенцев губернатора в новый состав главной в крае избирательной комиссии войдут восемь из 14 членов прежней комиссии с правом решающего голоса. Ожидается, что сегодня, 30 ноября, Центризбирком РФ официально рекомендует кандидатуру для избрания на должность председателя ИК ПК.
Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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