Приморские эксперты о выгодах и потерях России от вступления в ВТО

Вступление России в ВТО - шаг в цивилизованный рынок или удар по неокрепшим отечественным производителям? Приморские экономисты и бизнесмены высказали "ЗР" свою точку зрения.

Михаил ТЕРСКИЙ, директор Тихоокеанского центра стратегических разработок, доктор экономических наук:

- Вступив в ВТО, мы привели в порядок наше таможенное законодательство в соответствии с международными требованиями. Компании, которые экспортируют товары из России, проигрывают, так как ограничиваются возможности государственной поддержки. Что же касается потребителей импортной продукции, то они выигрывают, поскольку за счет снижения таможенных пошлин снижаются и цены. Но проигрывают производители - однако выигрыш первых больше, нежели потери вторых. Приморский край выигрывает от вступления России в ВТО больше всех, так как снижение пошлин ведет к росту доходов потребителей, конкуренция усиливается (это хорошо, но с другой стороны - для многих беда).

Цены на автомобили потихоньку снизятся до международных стандартов. За это время производители в нашей стране должны быть готовы к тому, что, если не запретят правый руль, то количество импортируемых японских авто вернется к своим прежним, огромным объемам.

Кроме всего прочего существует возможность вступить в зону свободной торговли, где пошлины вообще отменяются. Для Приморья - это шанс, так как можно вступить в торговые отношения с Китаем и Японией. Все-таки Приморье - край торговцев, купцов, у нас не развито производство. Для них это подарок судьбы, на котором можно обогатиться, стать успешным.

Что же касается судостроения, то даже вступление в ВТО не поможет России реанимировать данную отрасль. Конкуренцию по гражданскому судостроению мы проиграли давно, и, боюсь, навсегда. По моему мнению, дорасти до уровня, допустим, Кореи, невозможно, так как в первую очередь нет внутреннего спроса.

Александр ВЯЛКОВ, управляющий региональным офисом ВТБ24:

- Вступление России в ВТО не повлияет существенно на ситуацию в российском банковском секторе и тем более в регионах. Никаких значимых изменений в условия работы иностранных банков в России нет. Да и в целом население ощутит эффект через несколько лет, т.к. по многим направлениям предусмотрены переходные периоды.

В банковском секторе изменения будут небольшие, т.к. принципиально условия работы иностранных банков не меняются. Думаю, что останется на том же уровне. Банковский рынок России и так достаточно конкурентен. В большей степени вступление в ВТО отразится на других рынках, на страховщиках и других финансовых институтах. Там условия для иностранцев постепенно будут либерализовываться, вероятно, их доля на рынках будет расти.

Относительно прихода новых банковских игроков с запада, полагаю, что вполне возможно, но решающим будет не вступление в ВТО, а ситуация на мировых рынках в целом. Сейчас крупнейшие мировые банки озабочены не проникновением на новые рынки, а решением проблем на старых. Кроме того, если иностранные банки все же начнут вновь активно входить на наш рынок, то лидеры могут и потерять часть доли. Но это, как я уже сказал, зависит не от ВТО.

Снижение ставок по кредитам может произойти только случае роста конкуренции. Как только рынок перестанет лихорадить, ставки пойдут вниз. Но когда это случится? Вопрос остается открытым.

Станислав ЕРМОЛЕНКО, президент инвестиционной группы «Миг»:

- Я не разделяю опасений, высказанных некоторыми участниками рынка, в отношении увеличения потока импорта продовольствия в связи с вступлением России в ВТО. Понижение пошлин на ввозимые продукты питания, конечно, ожидается, но оно не столь критично и тем более произойдет не сейчас. Не думаю, что наше сельское хозяйство может серьезно пострадать от этого. Наоборот, увеличение доли импорта на рынке подстегнет конкуренцию у нас и пойдет на пользу экономике в целом.

Наши планы развития включают в себя, в том числе, и проекты в сельском хозяйстве, и я не вижу серьезных проблем в этом отношении. Будет, конечно, снижаться господдержка, но произойдет это не сразу. Еще есть несколько лет в запасе, в течение которых можно реализовать многие проекты с поддержкой из государственного бюджета. Кроме того, практика, например, санитарного регулирования будет приведена в соответствие с мировыми нормами. Думаю, что в этом есть определенные плюсы. В общем, сам факт вступления России в ВТО я оцениваю положительно.

Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор ООО «Страховое агентство Бирюков и Партнеры»:

- Существует ли угроза, что с приходом зарубежных страховщиков наш российский рынок не сможет выдержать конкуренции и погибнет? Да, такая вероятность есть (в мире действительно имеют место прецеденты такого рода, например, в Венгрии и т.п.). Российские страховщики сегодня по основным финансовым показателям, профессиональным характеристикам заметно уступают ведущим мировым страховым организация, и это объективно надо признать. Именно поэтому сегодняшние изменения в страховом законодательстве РФ направлены в том числе на повышение надежности, устойчивости, платежеспособности российских страховщиков, повышению качества страховой услуги.

Без конкуренции с зарубежными компаниями уровень нашего страхования будет оставлять желать лучшего. Работа по мировым стандартам рано или поздно должна стать нормой. На мой взгляд, сегодня зарубежные страховщики, которые в той или иной мере заинтересованы в российском рынке, уже проявили свои интересы. Значительная часть крупных российских СК имеют в уставном капитале долю зарубежных инвесторов, что уже сказалось на стратегии поведения на рынке ряда компаний. Но быстрого и значительного изменения на российском рынке при вступлении РФ в ВТО во многом не произойдет по крайне мере по двум основаниям.

Во-первых, наш рынок очень специфичен, и по большинству показателей (оценка риска, требования эксплуатации и содержанию потенциальных объектов страхования, правовая база и т.п.) заметно отличается от зарубежного. Отсюда, для зарубежных СК наш рынок еще долго по большинству видов страхования будет оставаться зоной аномально высокого риска или высокой убыточности.

Во-вторых, существующие ограничения по работе зарубежных страховщиков на российском рынке в редакции сегодняшних положений очень жестко ограничивает права нерезидентов (доля в общем капитале российских СК, запрет на страхование жизни, обязательное страхование, страхование за счет бюджетных средств), особенно право начала деятельности по истечению 9 лет после вступления РФ в ВТО. Другое дело, что ВТО, скорее всего, не примет данные условия и процедура вступления России в ВТО вновь, очевидно, затянется на неопределенный срок.

Владимир ХИЖИНСКИЙ, заместитель директора ООО «Черниговский продукт»:

- Во вступлении России в ВТО есть свои плюсы и минусы. Минус, который имеет отношение молочному животноводству: наша продукция не конкурентоспособна на рынке из-за низкой продуктивности молочного скота. И это не только в Приморском крае. У нас в стране есть несколько «молочных» территорий, где и скот сохранен, и продуктивность неплохая, но их совсем немного, а в основном везде такой же развал, как и в Приморье. Поэтому вне зависимости от ВТО молоко нам покупать придется за границей. И те производители молока, которые работают в России, могут оказаться в сложном положении - им придется конкурировать с производителями с высокой продуктивностью скота и высокой эффективностью производства молока. Что касается других отраслей животноводства, то я не вижу особых проблем. Птицеводство у нас на хорошем конкурентном уровне: и по производству яйца, и по производству бройлера. Свиноводство сейчас тоже на подъеме, ситуация понемногу меняется в лучшую сторону.

А в отношении растениеводства, думаю, будут только плюсы, потому что мировая цена на зерно выше, чем на внутреннем российском рынке. Мы часто слышим, что от вступления страны в ВТО пострадает сельское хозяйство. Тут есть некое лукавство. Думаю, оно идет с этой стороны. До июля 2011 года в России существовало эмбарго на зерновые, мы не имели право вывозить за границу зерно. Цена у нас колебалась от $150 до 200 за тонну, при этом мировая цена уже была $300-380 на продовольственную пшеницу третьего класса. Кто тут что терял? Когда мы вступим в ВТО, то товар естественным образом потечет туда, где его цена выше. Конечно, возрастет цена на зерно, на хлеб, на крупу, а вследствие этого и на мясо, молоко. Здесь наша низкая продуктивность сыграет свою отрицательную роль, потому что на 1 кг привеса у зарубежных производителей затрачивается всего 3,5 кг зерна, а у нас 6-7 кг.

Нам часто говорят с высоких трибун о том, что сельчане должны войти в положение и сдерживать цену на свою продукцию. Я не понимаю, что значит в условиях рынка «входить в положение». Тогда надо войти в положение сельчан и снизить цену на топливо, например, которое мы покупаем по мировым ценам. Мы покупаем все, что обеспечивает производство, по мировым ценам, а продаем свою продукцию по внутрироссийским ценам. Отсюда и вытекают все последствия - у нас дешевый хлеб, молоко, сахар и т.д. Социальное спокойствие обеспечено за счет нищего существования села. Нам не нужна господдержка, о которой столько говорят. Разрешите нам продавать по той цене, которая существует в мире, и мы завалим рынок, задавим Европу своей дешевой пшеницей. После вступления в ВТО цены, конечно, сравняются с мировыми. Будет рост цен на продукты питания. К этому страна должна быть готова.

Олег КОСЕНКО, коммерческий директор сети магазинов «Домотехника»:

- Для рынка бытовой техники особенно интересны перечни национальных обязательств РФ по доступу на рынки товаров и услуг, которые предусматривают изменение сетки таможенных пошлин на импортные товары в течение ряда последующих лет. Для бытовой техники плавное поэтапное изменение предусмотрено в течение 3-х лет с момента вступления РФ в ВТО.

Из чего формируется стоимость импортного товара: цена производителя + стоимость перевозки до границы РФ и связанные с этим расходы +таможенная ставка + НДС+ логистика по РФ .+ торговая надбавка дистрибьютора* + торговая надбавка продавца. Причем обложение пошлиной и НДС производится в рублях, но по курсу валюты, в которой был приобретен товар за рубежом, на дату таможенной очистки. Замечу, что курсы валют: в период с августа по ноябрь 2011 года колебания доллара США по отношению к рублю доходили до 14%.

Помимо ставки таможенной пошлины важнейшая составляющая стоимости импортного товара и дохода государства - НДС в размере 18%, который увеличивает себестоимость импортного товара с учетом стоимости перевозки груза от места производства/хранения до места реализации в РФ.

Что касается логистики по РФ, то, например, стоимость перевозки двухкамерного холодильника объемом 300 л из Москвы до Владивостока по самым скромным расценкам РЖД может составлять до 10% от его стоимости у дистрибьютора.

Теперь об изменениях, которые ожидают бытовую технику уже в 2012 году: в настоящее время тарифная комиссия Таможенного союза рассматривает изменения в таможенную политику на ближайшую перспективу. Планируется увеличение до 10-12% на все компьютеры и ноутбуки (сегодня 0%), до 10% планируют повысить пошлины на кондиционеры (сегодня 0%). И ратификация документов о вступлении РФ в ВТО может не повлиять на запланированные изменения, т.к. на сегодня пошлины на ряд товарных кодов уже находятся ниже предусмотренных «Перечнем национальных обязательств РФ по доступу на рынки товаров и услуг».

Максимальное влияние на итоговую ситуацию с ценами на импортную бытовую технику в 2012 году будет оказывать курс рубля к валютам, в которых производится закуп, тарифы транспортных организаций и, безусловно, политика. В свете всего изложенного влияние самого факты вступления РФ в ВТО будет незначительным и рядовой потребитель его может попросту не заметить.

Всеволод ОЗНОБИХИН, заместитель директора департамента бытовой техники по маркетингу и продажам ОО «В-Лазер»:

- Я считаю, что на рынке бытовой техники могут произойти значительные изменения. Ситуация будет развиваться согласно теории ДАРВИНА. Ужесточится конкуренция с иностранными компаниями, и те местные компании, бизнес-процессы в которых не отлажены, организация бизнеса на низком уровне, сразу выйдут из игры.

Лучше всего будет чувствовать себя бизнес, который уже вышел на диверсификацию и вертикальную интеграцию. Ему будет помогать эффект синергии и более совершенные технологии. «Выжившие» выберут два пути дальнейшего развития. Кто-то будет активно готовить бизнес для дальнейшей его продажи с максимальным эффектом, а кто-то найдет возможность развиваться на международном уровне.

Олег МАМАЕВ, генеральный директор ЗАО «Продис»:

- Вступление России в ВТО на данном этапе не сулит в целом выгод российской экономике. Система преференций для стран-участниц благоприятным образом отразится лишь на нескольких компаниях-экспортерах металла и очень узкого ассортимента другой продукции. Весь смысл вступления в ВТО заключается в открытии рынков других стран-участниц для отечественных компаний! А что мы можем предложить на мировых рынках, кроме сырьевой группы товаров, среди которой нефть и газ продаются и так беспрепятственно?! Чтобы получить реальные выгоды от вступления в такую организацию, как ВТО, необходимо иметь развитую и диверсифицированную экономику с уникальными компетенциями, конкурентоспособную на глобальном уровне!

Зато потерять можем многое, так как еще неокрепшие отечественные производители будут вынуждены конкурировать с импортом. В первую очередь пострадает сельхозсектор - птицеводческая отрасль, животноводческая, пищевая промышленность. Не позавидуешь отечественному машиностроению, текстильщикам, да и целому ряду других отраслей, которые лишь в последние годы получили стимул к развитию и поддержку государства.

Дмитрий МЕРНЫЙ, генеральный директор ООО «Центр медицинского обеспечения»:

- Вступление России в ВТО я только приветствую: это шаг к цивилизованному рынку, к более здоровой конкуренции. Если говорить о той сфере, в которой работает наша компания, то мы ожидаем изменений в лучшую сторону. Если снизятся пошлины на импортные лекарственные препараты, значит, можно ожидать снижения розничных цен, пусть даже на 10-15% - для потребителя это ощутимо. Кроме того, можно прогнозировать, что на российском рынке появятся высококачественные препараты иностранного производства, которые сегодня в нашу страну не поставляются по причине запредельных цен.

Евгения ШУКУРОВА, бранч-менеджер рекрутинговой компании Кelly Services на Дальнем Востоке:

- Занятость и объем производства после вступления России в ВТО в некоторых отраслях увеличатся, а в некоторых сократятся, но в целом уровень безработицы и занятость не изменятся.

Эксперты говорят, что к широкомасштабной безработице приведет увеличение импорта в результате снижения тарифных барьеров. В целом, скорее всего, будут сокращаться обрабатывающие отрасли, которые мало экспортируют. Самое большое сокращение занятости произойдет в пищевой и легкой промышленности, в производстве строительных материалов и в машиностроении. В этих отраслях доля экспорта в объеме производства довольно низка. В этой связи на рынке труда появится больший процент неквалифицированной рабочей силы. Что в принципе отвечает одному из направлений рекрутинговых агентств - привлечение подобных сотрудников для работы на временных проектах, скажем, на вакансии подсобных работников, работников склада, упаковщиц и т.д.

Расширяющихся отраслей будет больше, чем сокращающихся, а работающие на экспорт обрабатывающие отрасли, скорее всего, будут активнее нанимать работников. Поэтому в экспортирующих отраслях занятость увеличится.

Не считая сферы услуг, отраслями, в которых будет происходить наибольший рост занятости, являются цветная, черная металлургия и химическая промышленность. Они входят в число отраслей, имеющих самый высокий процент экспорта в объеме производства, и тем самым получат наибольшую выгоду от снижения реального обменного курса, которым должно сопровождаться снижение тарифа при вступлении России в ВТО.

Также занятость увеличится в большинстве отраслей услуг, получающих прямые иностранные инвестиции. По оценкам экспертов, многие ключевые виды бизнес-услуг, где российские поставщики услуг будут сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны многонациональных поставщиков услуг, будут увеличивать занятость. В число таких отраслей входит связь, финансовые услуги, грузовые автоперевозки и торговля. В многонациональных компаниях, инвестирующих в эти отрасли в России, работает 90-98% процентов россиян. Следовательно, прямые иностранные инвестиции в этих отраслях будут увеличивать потребность в квалифицированных российских работниках.

По оценкам экспертов, уровень заработной платы квалифицированных работников вырастет на 5,5%, а уровень заработной платы неквалифицированных работников – на 3,8%.

Максим ПАСНОВ, независимый автоимпортер:

- Я считаю, надеяться на восстановление рынка японских подержанных иномарок при вступлении России в ВТО не стоит. Во-первых, из официальных заявлений правительственных чиновников следует, что заградительные пошлины на автомобили старше семи лет сохранятся в любом случае. Ставки на машины возрастом от трех до семи лет снизятся на 10%, а на «трехлетки» - на 5%. Это далеко не тот «обвал цен», о котором мечтают потребители.

Во-вторых, уже совершенно ясно, что через какое-то время после проведения выборов президента ввоз правого руля будет запрещен, и никакое вступление в ВТО тут не поможет. Ну и в-третьих, по моему сугубо личному мнению, целью вступления России в ВТО является вовсе не ликвидация торговых барьеров, а развал этой организации изнутри путем создания противоречий и неразрешимых конфликтов. Поэтому для дальневосточных автомобилистов никаких особых изменений при вступлении нашей страны в ВТО не предвидится.

Виталий ТАНЦЮРА, председатель правления ОАО «Роял Кредит Банк»:

- На мой взгляд, влияние такого фактора, как членство в ВТО, на внутренний рынок не будет четко выраженным и проявляться будет постепенно. Только на плавное уменьшение импортных пошлин отводится несколько лет. А ответ на задаваемые вопросы больше зависит от нашего внутреннего инвестиционного и делового климата. Улучшится он - придут и западные банки, усилится конкуренция, снизятся и ставки по кредитам.

Константин ПОРУБЛЕВ, заместитель управляющего ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка по корпоративному бизнесу:

- Вступление России в ВТО позитивно для финансовых рынков. Несмотря на медленные изменения в реальном секторе, мы считаем вступление в ВТО важным сигналом с точки зрения сближения внутреннего и глобального регулирования, которое является шагом в правильном направлении.

Полагаю, что решение в значительной степени обусловлено политическими мотивами. Желание России повысить свой вес при принятии глобальных политических и экономических решений наряду с ростом политической неопределенности в ЕС и США в случае мирового кризиса говорят в пользу необходимости как можно скорее вступить в ВТО. Тем не менее внутри страны вступление в ВТО рассматривается в негативном ключе, поскольку российское население опасается за свои рабочие места после присоединения к ВТО. Кроме того, вступление в ВТО никак не повлияет на 63% российского экспорта, связанного с нефтью и газом. Также оно окажет очень незначительное позитивное влияние на 17% экспортной выручки, генерируемой металлургическими компаниями, которые смогут противостоять новым ограничениям на мировых рынках, ссылаясь на членство в ВТО. Ни о каких отдельных льготах для остального российского экспорта договоренностей нет.

В отличие от других стран, которые использовали вступление в ВТО, чтобы расширить доступ на новые экспортные рынки, приоритетом России была защита внутренних производителей. Стране удалось договориться о переходном периоде, который продлится в среднем 3-4 года. Таким образом, мы считаем, что вступление в ВТО никак не повлияет на реальный сектор в следующие три года, а возможные негативные последствия для внутренних производителей начнут реализовываться через 5-8 лет.